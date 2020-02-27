Компания Samsung запатентовала новый способ сворачивания, закрытия и запуска приложений в режиме многозадачность. Это решение очень похоже на то, что используется в Windows для действий с окнами программ.

При запуске приложения в верхнем углу экрана появляются три кнопки: минимизировать, открыть не на весь экран и закрыть. В первом случае приложение отправляет в фоновый режим, во втором его можно использовать в небольшом окне параллельно с другими запущенными приложениями, а в третьем оно закрывается и выгружается из памяти. Кнопки выглядят миниатюрные, поэтому попадать на них пальцем будет трудно, но наверняка дизайнеры и инженеры Samsung увеличат эти элементы, если будут возникать трудности с их нажатием.



Это нововведение может появиться с одним из крупных обновлений One UI — собственного интерфейса Samsung для смартфонов и планшетов Galaxy. Компания развивает эту оболочку взамен TouchWiz UI, которая считалась ресурсоёмкой, тормозной и чрезмерно перегруженной приложениями и лишними возможностями.

Такое решение для управления окнами приложений может потенциально использоваться как на планшетах, так и на смартфонах с большими экранами. Впрочем, нужно понимать, что это лишь концепт, описанный в патенте, и нет никакой гарантии в том, что он будет реализован на устройствах Samsung.



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Источник:

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