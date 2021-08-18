По данным корейской прессы, компания Samsung собирается убрать рекламу из приложений, которые предустановлены на её смартфоны. Изменение затронет Samsung Pay, «Погоду», «Здоровье» и другие приложения.
Реклама в приложениях Samsung появилась в прошлом году и вызвала шквал критики и непонимания со стороны пользователей. Рекламные баннеры отображаются даже на флагманских смартфонах, которые стоят недёшево, а для того, чтобы избавиться от них, необходимо получать root-доступ, что может негативно сказаться на работоспособности и защищённости смартфона и приложений.
Скорее всего, реклама пропадёт со смартфонов Samsung с выпуском следующего крупного обновления оболочки One UI. Не исключено, что она останется на моделях, которые не получат этот апдейт в силу возраста или ценовой категории.
Показ рекламы во встроенных приложениях — изобретение далеко не Samsung. Тем же самым грешат смартфоны Xiaomi и некоторых других китайских производителей. На дешёвых аппаратах такая реклама бывает сродни вирусу — она отображается в самый неподходящий момент поверх запущенных приложений или постоянно висит в шторке уведомлений, а избавиться от неё невозможно, не помогает даже сброс к заводским настройкам и перепрошивка.
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Это на Андроиде у всех так или это только на Ксяоми?