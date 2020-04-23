



Для каждой Олимпиады компания Samsung выпускает специальную версию одной из флагманских моделей смартфонов. В этом году была анонсирована версия Galaxy S20+ Olympic Games Edition, которая должна была появиться ограниченным тиражом в Японии.



Олимпиада в Японии была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса, что вынудило Samsung отказаться от своих планов по выпуску олимпийской модели Galaxy S20+.



Samsung — один из главных партнёров и спонсоров Олимпийских игр. Смартфоны, которые выпускаются для этих событий, компания дарит спортсменам, в том числе в обмен на то, чтобы они рекламировали их. В этом году компании пришлось отказаться от маркетинговых планов, связанных с Олимпиадой, что может негативно сказаться на продажах флагманских смартфонов. Впрочем, можно предположить, что в 2021 году всё-таки выпустит олимпийский смартфон, правда, это будет уже более новая модель — например, Galaxy Note 20 или Galaxy S21 (которые ещё не были представлены, но наверняка находятся в стадии разработки).



Олимпийские версии смартфонов Samsung представляют коллекционную ценность. Многие спортсмены перепродают их на Ebay и других подобных площадках.







