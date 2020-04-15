Компания Samsung представила на российском рынке смартфоны среднего ценового уровня Galaxy M21 и Galaxy M11. Отличительные особенности новинок — аккумуляторы внушительных объёмов (6000 мАч для Galaxy M21 и 5000 мАч для Galaxy M11) поддержка быстрой 15-ваттной зарядки через разъём USB Type-C, а также наличие 3,5-мм разъёмов для наушников и модулей бесконтактных платежей NFC.
Galaxy M21 получил экран Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма c разрешением Full HD+ и процессор Exynos 9611. Основная камера состоит из трёх сенсоров: основной — 48 Мп, широкоугольный — 8 Мп и ToF-модуль — 5 МП. Фронтальная камера 20-мегапиксельная и «врезана» в экран в виде капли. Объём оперативной памяти — 4 ГБ, накопитель 64-гигабайтный.
В Galaxy M11 используется экран такого же размера, но с TFT-матрицей и разрешением HD+. В смартфон тоже установлен тройной блок основной камеры (13 Мп + 5 Мп + ToF на 2 Мп), а фронтальная камера снимает с разрешением 8 Мп. Объём оперативной памяти — 3 ГБ, накопитель 32-гигабайтный.
Продажи Galaxy M21 и M11 начались в России с сегодняшнего дня по рекомендованным ценам в 15 990 рублей и 10 990 рублей соответственно. Смартфоны будут доступны в трёх цветах.
Samsung также представила (правда, не в России, а для Европы) планшет Galaxy Tab S6 Lite. Он получил 10,4-дюймовый TFT-экран с разрешением 2000×1200 пикселей со стилусу S Pen. За производительность отвечает восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,3 ГГц (модель не указано, но скорее всего это Exynos 9611). Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а в накопителе доступно 64 или 128 ГБ с возможностью расширения картой памяти ещё до 1 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкости 7040 мАч. На задней крышке основная камера разрешением 8 МП, а впереди — фронтальная на 5 МП. Планшет работает на Android 10 с оболочкой One UI 2.0. Присутствует разъём для наушников и порт и USB Type-C для зарядки, обмена данными с компьютером и подключения периферийных устройств.
Официальные цена и дата старта продаж не сообщаются, но последние слухи утверждали, что модель только с Wi-Fi будет стоить 379 евро, а с Wi-Fi и LTE — 439 евро.
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