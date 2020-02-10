



За день до мероприятия Unpacked компания Samsung выпустила видеоролик новинки, которая будет представлена 11 февраля. Речь идёт о складном смартфоне Galaxy Z Flip.



Это рекламный ролик, причём он был показа в США во время трансляции церемонии награждения «Оскар-2020». В видео раскрыт внешний вид Galaxy Z Flip, а также показаны все его основные возможности.



Главная особенность Galaxy Z Flip — складывающийся пополам гибкий экран. Этот смартфон можно раскрыть на 90 градусов и использовать его в таком режиме для съёмки фото и видео без штатива, видеозвонков или просмотра видеозаписей.



Характеристики Galaxy Z Flip пока не анонсированы, но они известны по многочисленным утечкам. В этом смартфоне используется складной экран с матрицей Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и соотношением сторон, а также встроенный во внешнюю сторону корпуса 1-дюймовый вспомогательный экран. Кроме того, в наличии процессор Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтный накопитель, основная камера с двумя 12-мегапиксельными сенсорами, 10-мегапиксельная фронтальная камера и аккумулятор ёмкостью 3300 мАч. В качестве операционной системы применяется Android 10 с оболочкой One UI.



Samsung планирует продавать этот смартфон в Европе за 1500 евро, а в США за 1500 долларов. Если он появится в России, то его цена будет близка к 100 000 рублей.











