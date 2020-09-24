23 сентября компания Samsung представила смартфон Galaxy S20 Fan Edition (он же Galaxy S20 FE). Это устройство имеет мало общего с оригинальной моделью Galaxy S20, но обладает топовыми параметрами и при этом стоит доступнее классических флагманов Samsung — 49 990 рублей.
Galaxy S20 FE можно считать правопреемником Galaxy S20 и вообще всей подфлагманской линейки Lite, но это не первый смартфон Samsung с обозначением Fan Edition. Первым был Galaxy Note Fan Edition, вышедший в 2017 году вместо изъятого из продажи Galaxy Note 7, у которого наблюдались серьёзные проблемы с аккумулятором.
В Galaxy Note Fan Edition частично использовались компоненты, добытые из нереализованных экземпляров Galaxy Note 7. Компания решила не утилизировать бракованные смартфоны, а разобрать их и повторно использовать некоторые детали.
Galaxy S20 Fan Edition собран из новых компонентов. Для удешевления в нём применяется пластиковый корпус и плоский экран, но смартфон выпущен в очень разнообразной расцветке — на выбор предлагается несколько вариантов оформления задней крышки.
На пресс-конференции Samsung, посвящённой выпуску Galaxy S20 Fan Edition, компания подтвердила, что в ближайшие несколько лет продолжит выпуск новых устройств в линейке Fan Edition. Можно предположить, что каждый год будет выходить несколько моделей Fan Edition, каждая из которых будет представлять из себя упрощенный вариант флагмана со своими особенностями. Главными особенностями Galaxy S20 Fan Edition, например, стали экран с частотой обновления 120 Гц и топовый процессор Exynos с поддержкой 5G.
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