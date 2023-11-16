Samsung выпустила недорогой внешний SSD T5 EVO на 8 ТБ

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Компания Samsung представила новый портативный накопитель T5 EVO. Это первый внешний SSD ёмкостью 8 ТБ с ударопрочным корпусом.Samsung T5 EVO получил не самый быстрый порт USB 3.2 Gen 1, который обеспечивает скорость чтения и записи до 460 МБ/с. Габариты девайса — 95 х 40 х 17 мм, а вес — 102 г.Новый накопитель выпускается только в чёрном цвете с титаново-серым креплением для ремешка. Samsung заявляет, что корпус выдержит падение с высоты до двух метров. Среди прочих особенностей — технология защиты от перегрева Dynamic Thermal Guard и AES-шифрование данных.Samsung T5 EVO уже продаётся в некоторых странах по цене от $190 за версию на 2 ТБ, модель с 4 ТБ памяти обойдётся в $350, а топовый SSD на 8 ТБ — $650.