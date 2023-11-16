Samsung выпустила недорогой внешний SSD T5 EVO на 8 ТБ

Фархад
T5 Evo

Компания Samsung представила новый портативный накопитель T5 EVO. Это первый внешний SSD ёмкостью 8 ТБ с ударопрочным  корпусом.

Samsung T5 EVO получил не самый быстрый порт USB 3.2 Gen 1, который обеспечивает скорость чтения и записи до 460 МБ/с. Габариты девайса — 95 х 40 х 17 мм, а вес — 102 г.

T5 Evo

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Новый накопитель выпускается только в чёрном цвете с титаново-серым креплением для ремешка. Samsung заявляет, что корпус выдержит падение с высоты до двух метров. Среди прочих особенностей — технология защиты от перегрева Dynamic Thermal Guard и AES-шифрование данных.

T5 Evo

Samsung T5 EVO уже продаётся в некоторых странах по цене от $190 за версию на 2 ТБ, модель с 4 ТБ памяти обойдётся в $350, а топовый SSD на 8 ТБ — $650.
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Источник:
Samsung
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Комментарии

wetwet
+839
wetwet
крутая штука! и носить её надо исключительно как на фото
Сегодня в 20:42
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+128
Ivan Ivanov
недорогой?, видимо, что-то не понимаю, за такой контроллер 20 тыс за 2 Тб — наверное имеется в виду, что за корпус с ручкой две цены не взяли... А разве есть дороже?
Их же Т7 на 2 Тб с Gen 2 (запись — 1000 Мбайт/сек) — дешевле, причем в российской сети.
42 минуты назад
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