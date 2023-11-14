Вскрылся серьезный дефект SSD Sandisk, из-за которого диски умирают с начала 2023 года

Олег

Sandisk

Фото: Sandisk

В сети раскрыли причину рандомных поломок портативных SSD-дисков Sandisk. Об этом пишет Digital Trends.

Ранее мы писали о странном баге накопителей от Sandisk — пользователи жаловались, что в определенный момент диск перестает определяться компьютером ит данные с него сохранить или перенести становится невозможно. Теперь ситуация немного прояснилась.

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Согласно источнику, весной Sandisk пыталась исправить проблему с помощью обновления ПО. Однако фирма Attingo, занимающаяся восстановлением данных, определила, что дело не в программной, а в аппаратной части дисков. Она утверждает, что накопители выходят из строя из-за неудачной конструкции и дефектов производства. Sandisk косвенно подтвердила это, так как в более свежих ревизиях начала применять эпоксидную смолу нового типа с повышенной прочностью.

Официально компания так и не признала дефект гарантийным. На её сайте до сих пор указано, что Sandisk «устранила эту проблему с прошивкой в процессе производства и может подтвердить, что эта проблема не влияет на поставляемые в настоящее время продукты». 

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Источник:
Digital Trends
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Комментарии

tellurian
+4781
tellurian
Ещё бы указали, что касается определений модели extreme pro
час назад в 12:54
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