Государственная организация Роскачество проверила точность работы фитнес-браслет и составила рейтинг моделей с самыми точными показателями измерений. В рейтинг было добавлено 5 новых моделей, причём две из них сразу попали в топ.
«Перед началом исследования Роскачество опросило потребителей, чтобы узнать, готовы ли они платить за наличие у фитнес-браслета дополнительных функций. Более половины респондентов (54%) согласны заплатить немного больше за дополнительные функции. Как показывает исследование, „умный“ выбор устройства может спасти от переплаты. Даже среди недорогих моделей можно найти такие, где количество и качество датчиков не будет уступать дорогим устройствам с ценой в несколько раз выше», — рассказывает Станислав Полубинский, директор департамента аналитики Роскачества.
Правильно подобранный фитнес-браслет может дать точную и полную картину состояния вашего здоровья, вне зависимости от того, чем вы занимаетесь: бегом, плаваньем, ездой на велосипеде или просто ходьбой. Одна из распространенных ошибок — переплачивать за те функции и датчики, которые вам не понадобятся. Исследования Роскачества доказывают, что нет зависимости между ценой гаджета и точностью его показаний.
При выборе фитнес-браслета необходимо определить список тех возможностей гаджета, которые требуются для ваших задач. Так, например, спортсменам понадобятся устройства с широким набором программ для тренировок, высокой точностью показателей и устойчивостью к влаге и ударам. Если ваша цель — следить за здоровьем, приоритет нужно отдать браслетам с мониторингом сердечной активности, сна и стресса. Те, кому важны только базовые функции шагомера, могут отказываться от дополнительных датчиков. Более дорогие устройства, как правило, оснащены и возможностью управления плеером и получения уведомлений со смартфона. Впрочем, большого набора «умных» функций от фитнес-браслета ждать не стоит, в этом они уступают смарт-часам. Владельцам смартфонов Apple перед покупкой стоит убедиться, что выбранный браслет будет работать в связке с iPhone. Большинство фитнес-браслетов гораздо лучше сочетаются со смартфонами на Android.
Если вы хотели бы получить недорогое и точное устройство, жертвуя умными функциями, можете выбирать Huawei Band 4 Pro или Honor Band 5. Особенно эти модели будут актуальны для активных людей. Samsung Galaxy Fit2 больше подойдет для тех, чей приоритет — отслеживать состояние здоровья и быть на связи с близкими. Fitbit Charge 4 даст большой спектр возможностей с лучшим сочетанием смарт-функций.
Fitbit Charge 4 — продолжение линейки Charge. Браслет подойдет пловцам: он выдерживает погружение до 50 метров, но после плаванья гаджет нужно обсушить.
Fitbit Charge 4 оснащен современными датчиками отслеживания физической активности и имеет сенсор насыщаемости крови кислородом и функцию мониторинга сна. Что делает Fitbit Charge 4 стал лидером рейтинг Роскачества благодаря качеству измерения показателей. Точность измерения сердечных сокращений, пройденных шагов и дистанции здесь на высоте. У устройства есть и недостатки: При слишком ярком освещении читаемость дисплея значительно ухудшается, что может стать помехой при использовании в солнечную погоду. Кроме того, Fitbit Charge 4 не позволяет управлять плейером на смартфоне.
Fitbit Inspire 2 — самая недорогая модель среди гаджетов Fitbit. Компания выпустила продолжение линейки Inspire, но существенного изменения в датчиках не произошло. Устройство подойдет тем, кто хотел бы «долгоиграющий» браслет (время автономной работы — около 10 дней) для мониторинга здоровья и физической активности и кому не так важна работа с уведомлениями.
По соотношению цена/качество пальму первенства можно отдать Huawei Band 4 Pro, который стоит около 3000 рублей. У него есть ряд сенсоров для мониторинга активности и здоровья, включая датчик насыщаемости крови кислородом, сенсор для измерения частоты сердечного ритма и GPS-модуль. Важное преимущество этой модели перед конкурентами — высокая точность и надежность показателей. При подсчете пройденной дистанции и шагов гаджет дает точные данные. Надежность сенсора ЧСС в целом высокая, но при беге и легких тренировках могут быть отклонения от реальных показателей.
Обычно браслеты с GPS, пульсометром и датчиком для измерения ЧСС стоят гораздо дороже. Huawei Band 4 Pro будет хорошим вариантом как для обычных пользователей, кому важен мониторинг здоровья и простой подсчет шагов, так и для опытных спортсменов, вне зависимости от вида спорта (на открытом воздухе или в крытом помещении).
Samsung Galaxy Fit2 — апгрейд линейки Galaxy Fit. Относительно недорогой, хорошей сборки с ограниченным количеством функций для мониторинга здоровья, этот фитнес-браслет скорее подойдет тем, кто занимается спортом в клубе или зале, а не на открытом воздухе. Для тех, кому нужен точный гаджет для мониторинга здоровья с большим набором возможностей, эта модель не будет слишком подходящей.
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Во время исследования Оценивались 237 показателей по семи категориям.
Все исследованные товары прошли одинаковые тесты в одних и тех же лабораторных условиях, а потому могут объективно сравниваться между собой. Исследование проводится в европейской лаборатории, которая аккредитована по стандарту ISO/IEC 17025.
Программа испытаний разработана и реализуется Роскачеством совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров. Результаты веерного исследования одновременно доведены до сведения потребителей в нескольких странах организациями, аналогичными Роскачеству.
И смарт–часы и фитнес-браслеты мы исследуем не первый год. Регулярно добавляем в общий рейтинг новые модели.