Hisense A7

Компания Hisense представила смартфон A7, который может считаться одним из самых необычных в этом году. Но далеко не факт, что вы захотите его приобрести.

Hisense A7 получил вполне обычную для современных смартфонов начинку за одним исключением — в нём используется чёрно-белый экран, выполненный по технологии электронных чернил E Ink. Такой экран очень экономичный, он почти не потребляет энергию и не расходует заряд аккумулятора, благодаря чему смартфон придётся заряжать намного реже, чем обычно.

Матрица E Ink в Hisense A7 обладает диагональю 6,7 дюйма при графической плотности 300 дюймов на пиксель. Предусмотрено четыре режима работы экрана:

  • Динамический — с повышенной отзывчивостью
  • Классический — медленное обновление, как у электронной книги
  • Отбеливание — с повышенной контрастностью, темные тона становятся темнее, а светлые светлее
  • Тёмный — с подсветкой для чтения ночью
В Hisense A7 используется однокристальная система Unisoc Tiger T7510. Это относительно новый чип, в составе которого восьмиядерный процессор (4 ядра Cortex-A75 + 4 ядра Cortex-A55), графический чип PowerVR GM9446 и модем Ivy V510 с поддержкой 5G. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, а в накопителе доступно 128 ГБ, ёмкость аккумулятора — 4770 мАч, поддерживается зарядка мощностью 18 Вт. По словам производителя, при умеренном использовании этот смартфон нужно будет подзаряжать примерно два раза в неделю, а в экономичном режиме он продержится намного дольше.

В качестве программной платформы применяется Android 10 с поддержкой любых мобильных приложений и игр. Смартфон двухсимочный и работает в том числе с сетями связи пятого поколения.

Hisense A7 продаётся в Китае за 1999 юаней, что составляет приблизительно 23 тысячи рублей. Будет ли этот смартфон поставляться в Россию, пока неизвестно.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Бренд Hisense вышел на российский рынок смартфонов Бренд Hisense вышел на российский рынок смартфонов

Бренд Hisense вышел на российский рынок смартфонов Бренд Hisense вышел на российский рынок смартфонов

MWC 2019: смартфоны от бренда Hisense MWC 2019: смартфоны от бренда Hisense