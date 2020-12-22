Компания Hisense представила смартфон A7, который может считаться одним из самых необычных в этом году. Но далеко не факт, что вы захотите его приобрести.
Hisense A7 получил вполне обычную для современных смартфонов начинку за одним исключением — в нём используется чёрно-белый экран, выполненный по технологии электронных чернил E Ink. Такой экран очень экономичный, он почти не потребляет энергию и не расходует заряд аккумулятора, благодаря чему смартфон придётся заряжать намного реже, чем обычно.
Матрица E Ink в Hisense A7 обладает диагональю 6,7 дюйма при графической плотности 300 дюймов на пиксель. Предусмотрено четыре режима работы экрана:
- Динамический — с повышенной отзывчивостью
- Классический — медленное обновление, как у электронной книги
- Отбеливание — с повышенной контрастностью, темные тона становятся темнее, а светлые светлее
- Тёмный — с подсветкой для чтения ночью
В качестве программной платформы применяется Android 10 с поддержкой любых мобильных приложений и игр. Смартфон двухсимочный и работает в том числе с сетями связи пятого поколения.
Hisense A7 продаётся в Китае за 1999 юаней, что составляет приблизительно 23 тысячи рублей. Будет ли этот смартфон поставляться в Россию, пока неизвестно.
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