





Компания SberAutoTech, входящая в экосистему «Сбера», представила полностью беспилотный электромобиль Flip. Он выглядит довольно странно — и больше похож на ретрофутуристичную карету, чем на классический автомобиль.Длина автомобиля составляет 3,62 м, ширина 1,95 м. Привычных систем управления в нём нет, равно как и водительского места. Благодаря этому пространства внутри салона достаточно для размещения шести человек. Он может использоваться в качестве беспилотного такси и в сервисах доставки для перевозки крупногабаритных грузов или большого количества заказов.Инженеры SberAutoTech оборудовали Flip системой автопилота с камерами, радарами и лазерными дальномерами, которые позволяют следить за дорожной обстановкой, распознавать пешеходов, препятствия и окружающие объекты, а также могут обмениваться информацией с другим аналогичным транспортом. Автомобиль распознаёт пассажиров по лицам, а в пути им будут доступны различные сервисы, принадлежащие «Сберу», в том числе навигация 2ГИС, музыка от «СберЗвука» и фильмы из онлайн-кинотеатра Okko.Заменить аккумулятор во Flip можно всего за пять минут. Кроме того, этот автомобиль может использовать в качестве источника энергии газ или водород. Таким образом, сервисам, которые в перспективе будут использовать Flip, не обязательно ставить его на зарядку и нести расходы или терять прибыль в связи с простоем.В настоящее время разработка Flip находится на стадии прототипирования, причём SberAutoTech покажет рабочий прототип очень скоро — 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Когда такие автомобили начнут курсировать по улицам городов, неизвестно, но очевидно, что это случится ещё не скоро.