





Сегодня «Сбербанк» в рамках конференции «СберКонф» представил масштабный редизайн компании, которая теперь получила название «Сбер». Помимо этого изменились отделения и банкоматы, а также была представлена экосистема сервисов.«Сбер» показал концепцию обновленных отделений с биометрической системой распознания клиентов, «кофе-зоной» и детской комнатой. Компания пообещала обновить все свои офисы в новом формате, но сроков не назвала.Также в отделениях «Сбера» появятся постаматы для получения посылок, доставку которых будет осуществлять «СберЛогистика». Отправка будет выглядеть следующим образом, вызываете курьера на сайте или в приложении «Сбербанк Онлайн» и передаёте ему посылку. Адресат сможет получить в любом ближайшем отделении, постамате или с курьером.В Москве и Санкт-Петербурге курьер может приехать в течение 15 минут. У «Сбера» уже есть 2500 пунктов приёма и выдачи посылок и 1000 постаматов в офисах. До конца 2020 года компания планирует увеличить их количество до 10500.Также были представлены новые банкоматы. Устройства оборудованы сенсорами распознавания лиц и поддерживают голосовые команды. Взаимодействовать с новым банкоматом можно будет без карточки. С его помощью помимо финансовых операций можно будет заказать такси.Помимо масштабного редизайна, «Сбер» также представил: