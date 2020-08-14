Сбербанк

В версии приложения «Сбербанк Онлайн» для iOS появилась новая функция — голосовой помощник под названием «Ассистент». Доступ к нему открыт в тестовом режиме лишь для части пользователей.

Кнопка для запуска «Ассистента» отображается в нижней части экрана, ничего дополнительно включать не требуется. Команды можно отдавать голосом или текстом.

Сбербанк Онлайн

«Ассистент» может показывать баланс счёта и курсы валют, помогает переводить деньги другим людям, помогает сменить PIN-код карты и выполняет некоторые другие операции, доступные в приложении «Сбербанк Онлайн». Кроме того, с ним можно общаться на отвлечённые темы, так или иначе связанные с финансами. Пользователь может ставить лайк или дизлайк его ответам — это поможет разработчикам улучшить работу алгоритма.

«Сбербанк» ещё не анонсировал появление голосового помощника в своём мобильном приложении. Когда доступ к этому нововведению получат все пользователи «Сбербанк Онлайн» на iOS и Android, неизвестно, но очевидно, что это произойдёт по завершению этапа тестирования.


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