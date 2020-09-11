В ближайшие дни «Сбербанк» объявит о запуске подписки «СберПрайм», обладатели которой будут пользоваться скидками и прочими привилегиями различных сервисах, принадлежащих этой организации.
Подписка будет стоить 1399 рублей в год, предусмотрен 30-дневный пробный период. Активировать её можно авторизацией в учётной записи «Сбербанк ID».
Что даёт подписка «СберПрайм»:
- Доступ к фильмам и сериалам в онлайн-кинотеатре Okko
- Скидка 10% на 10 заказов в месяц в Delivery Club (не распространяется на стоимость доставки и продуктов
- Бесплатная доставка продуктов в «СберМаркете»)
- Скидка 10% на все поездки в «Ситимобиле», в том числе по тарифам повышенного комфорта
- Дополнительные 15 ГБ для хранения файлов в облачном сервисе «СберДиск»
- Скидка 15% на ежемесячную оплату мобильной связи по всем тарифам «СберМобайла»
Подписка будет действовать во всех регионах присутствия сервисов «Сбербанка». Похожие подписки на аналогичные сервисы (такси, доставка еды, онлайн-видео, покупки в марктеплейсе и подобное) уже есть у «Яндекса» и Mail.ru Group.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: