Ситилинк привез в Россию iPhone 16

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В ассортименте ретейлера появились iPhone 16 в пяти цветах и объемом памяти на 128 ГБ или 256 ГБ. Модель может похвастаться новым производительным чипом Apple A18, созданного по 3-нм техпроцессу, сенсорной клавишей для управления камерой Camera Control, а также уже знакомой кнопкой Action Button. Кроме того, новинки теперь поддерживают более быструю беспроводную зарядку стандарта Magsafe мощностью 25 Вт и получили более емкий аккумулятор.По заявлениям производителя, новый процессор вдвое быстрее, чем Apple A17 Pro. Его производительность выросла на 30% по сравнению с iPhone 15, а графического ускоритель стал мощнее на 40%, на 17%. Также выросла пропускная способность постоянной памяти. Объем «оперативки» поднялся до 8 ГБ, вместо 6 ГБ в сравнении с прошлогодним iPhone 15.Столь мощная начинка и с ААА-играми справится, и осилит работу с искусственным интеллектом Apple Intelligence, с помощью которого можно править текст, меняя стиль написания, создавать изображения по запросу, использовать нейрофункции для редактирования фотографий.На боковой грани появилась сенсорная кнопка — селектор Camera Control. Он нужен для быстрого доступа к камере в режиме различных сценариев: свайпом влево и вправо можно управлять зумом, короткое прикосновение отвечает за фокусировку, а при нажатии делается снимок. Если зажать кнопку, начнется запись видео.Вместо привычного для многих переключателя беззвучного режима появилась настраиваемая кнопка Action Button, которая раньше была доступна только в версиях Pro. Пользователи могут привязать к ней и другие удобные функции — например, сделать скриншот, запустить диктофон или открыть заметки.Сзади расположились две камеры: основная на 48 мегапикселей и широкоугольная на 12 МП с режимом макросъемки. Появилась возможность записывать видео в 4K/60 FPS Dolby Vision и осуществлять съемку для Apple Vision Pro. Также в новой модели реализована возможность постановки съемки видео на паузу.Новинка представлена в пяти цветах: классических черном и белом и насыщенных бирюзовом, розовом и ультрамарине. Стоимость iPhone 16 на старте продаж составляет от 118 990 руб.