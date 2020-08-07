





Владельцы первого поколения устройств Galaxy Fold со складным экранам жаловались на очень заметную складку посередине экрана в разложенном состоянии. Судя по всему, Samsung не смогла избавиться от этого визуального недостатка.Во время анонса Galaxy Z Fold 2 показалось, что южнокорейский производитель смог ко второму поколению избавиться от складки, но на деле это оказалось не так. Блогер Бен Гескин в своем твиттере опубликовал видео с новинкой. В ролике очень хорошо видно недостаток, который достался новинке от предыдущего поколения.Galaxy Z Fold 2 — это третье по счёту складное устройство от Samsung. Первым был оригинальный Galaxy Fold, представленный в 2019 году, а вслед за ним последовал смартфон в форм-факторе классической раскладушки — Galaxy Z Flip.