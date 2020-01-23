



Журналист XDA Developers Макс Вайнбах и автор YouTube-канала EverythingApplePro раскрыли информацию о смартфонах, которые Apple представит осенью 2020 года. По их словам, как минимум две модели будут выпущены в новом цвете — Navy Blue (тёмно-синий).



В тёмно-синем цвете будут выпущены наиболее дорогие модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Для Apple стало традицией выпускать топовые смартфоны в эксклюзивных цветах, чтобы привлекать к ним как можно больше внимания. Например, в 2018 году были выпущены iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с тёмно-зелёной расцветке.







Ожидается, что в 2020 году Apple выпустит пять моделей смартфонов. В марте выйдет долгожданный iPhone 9 с небольшим LCD-экраном и дизайном как у iPhone 8. Осенью 2020 года Apple представит ещё четыре модели — все с OLED-экранами и поддержкой 5G. Две топовые модели получат тройную камеру с ToF-сенсором и выйдут с экранами двух размеров — 6,1 и 6,7 дюйма по диагонали. Их можно будет считать наследниками iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Ещё две недорогие модели заменят собой iPhone 11. Они получат более простую камеру и тоже создаются в двух размерах — 5,4 и 6,1 дюйма.



Что касается более отдалённого будущего, то, по слухам, к 2021 году Apple подготовит смартфоны, полностью лишённые каких-либо физических разъёмов. Компания откажется от порта Lightning в iPhone, но не станет менять его на USB Type-C, а предложит пользователям заряжать устройства и синхронизировать на них данные с компьютером вообще без использования кабеля. Подобные смартфоны не выпускает ни один производитель, так что у Apple снова появится шанс доказать свои новаторские способности.







