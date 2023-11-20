Смартфоны и планшеты с «Авророй» в конце года станут намного лучше

VK планирует адаптировать магазин приложений RuStore для устройств на базе «Авроры». Благодаря этому, на них станет намного больше приложений, и они будут выглядеть привлекательнее в глазах потенциальных пользователей.
Как сообщили «Ведомости», инженеры «Открытой мобильной платформы», которой принадлежит «Аврора» уже ведут активную совместную работу с командой разработчиков из VK. Результатом их труда должен стать выпуск адаптированной версии RuStore для «Авроры» до конца 2023 года.
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«Аврора» не может запускать приложения, созданные для Android, поэтому разработчикам будет предложено самостоятельно адаптировать свои проекты для этой операционной системы. На «Авроре» доступен собственный магазин приложений «Аврора Маркет», он останется, но будет использоваться исключительно для распространения корпоративного софта. «Открытая мобильная платформа» сконцентрируется на дальнейшем развитии «Авроры» и не будет создавать какие-либо дополнительные сервисы (например, карты или облачное хранилище). Такой подход позволит сосредоточить ресурсы компании на том, чтобы сделать операционную систему настолько качественной, насколько это возможно.
В настоящее время магазин приложений RuStore доступен только на Android, причём правительство РФ обязало производителей предустанавливать его на все продающиеся в России смартфоны и планшеты. Устройства на «Авроре» уже появились в продаже в российских магазинах, причём темпы их реализации превосходят ожидания.