





Lenovo возобновляет продажи в России и представляет новый смартфон K12 Pro на российском рынке. Устройство оснащено большим аккумулятором, тройной камерой и дисплеем 6.8”. Компания планирует активно расширять линейку смартфонов в РФ. Помимо Lenovo K12 Pro в ближайшее время будут запущены ещё 2 модели смартфонов.Новинка будет продаваться в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», на маркетплейсе goods.ru, в «Ситилинк», а также в фирменном интернет-магазине Lenovo (shop.lenovo.ru). Рекомендованная розничная цена составит 14 990 рублей, но на старте продаж будет действовать специальное предложение для первых покупателей: до 1 мая смартфон Lenovo K12 Pro можно купить по цене от 12 990 рублей.Аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечит до 60 часов автономной работы. Он позволит вам непрерывно смотреть видео в течение 23,4 часа. Имеется функция быстрой зарядки Turbo Power на 20 Вт.Разрешение 6,8-дюймового дисплея составляет 720x1640 точек. Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 662. Телефон поставляется с 4 ГБ оперативной и с 128 ГБ встроенной памяти. Также есть возможность расширить объем памяти до 512 ГБ с помощью карты microSD.Lenovo K12 Pro оснащен 64-мегаписксельной камерой с технологией Quad Pixel, которая обеспечивает четкость и точность каждой фотографии даже при слабом освещении. Также есть датчик глубины для портретных снимков и функция Macro Vision, которая позволяет делать качественные снимки на расстоянии в 4 раза ближе к заданному объекту съемки, чем со стандартным объективом. Фронтальная камера получила разрешение 16 МП и поддержку технологии Quad Pixel.На боковой грани смартфона размещена отдельная кнопка для запуска голосового помощника Google Assistant. Новинка выходит на российском рынке в двух цветах — Стальной Шалфей (Metalic Sage) и Электро Фиолет (Electric Violet).