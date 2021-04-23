Lenovo K12 Pro

Lenovo возобновляет продажи в России и представляет новый смартфон K12 Pro на российском рынке. Устройство оснащено большим аккумулятором, тройной камерой и дисплеем 6.8”. Компания планирует активно расширять линейку смартфонов в РФ. Помимо Lenovo K12 Pro в ближайшее время будут запущены ещё 2 модели смартфонов.

Lenovo K12 Pro

Новинка будет продаваться в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», на маркетплейсе goods.ru, в «Ситилинк», а также в фирменном интернет-магазине Lenovo (shop.lenovo.ru). Рекомендованная розничная цена составит 14 990 рублей, но на старте продаж будет действовать специальное предложение для первых покупателей: до 1 мая смартфон Lenovo K12 Pro можно купить по цене от 12 990 рублей.

Lenovo K12 Pro

Аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечит до 60 часов автономной работы. Он позволит вам непрерывно смотреть видео в течение 23,4 часа. Имеется функция быстрой зарядки Turbo Power на 20 Вт. 

Lenovo K12 Pro

Разрешение 6,8-дюймового дисплея составляет 720x1640 точек. Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 662. Телефон поставляется с 4 ГБ оперативной и с 128 ГБ встроенной памяти. Также есть возможность расширить объем памяти до 512 ГБ с помощью карты microSD.

Lenovo K12 Pro

Lenovo K12 Pro оснащен 64-мегаписксельной камерой с технологией Quad Pixel, которая обеспечивает четкость и точность каждой фотографии даже при слабом освещении. Также есть датчик глубины для портретных снимков и функция Macro Vision, которая позволяет   делать качественные снимки на расстоянии в 4 раза ближе к заданному объекту съемки, чем со стандартным объективом. Фронтальная камера получила разрешение 16 МП и поддержку технологии Quad Pixel.

Lenovo K12 Pro

На боковой грани смартфона размещена отдельная кнопка для запуска голосового помощника Google Assistant. Новинка выходит на российском рынке в двух цветах — Стальной Шалфей (Metalic Sage) и Электро Фиолет (Electric Violet).


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