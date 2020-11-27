Компания Lenovo привезла в Россию ноутбук ThinkPad X1 Fold. Он будет продаваться начиная с декабря по цене от 329 000 рублей, что почти в два с половиной раза выше, чем новая топовая модель MacBook Pro с процессором M1 на базе ядер ARM.
В ThinkPad X1 Fold используется процессор Intel Core i5-L16G7, 8 ГБ оперативной памяти, твёрдотельный накопитель объёмом от 256 ГБ до 1 ТБ и аккумулятор, рассчитанный почти на 10,5 часов работы в режиме воспроизведения видео. Также в наличии два порта USB Type-C, слот для SIM-карты, модуль Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.
Уникальность ThinkPad X1 Fold заключается в наличии складного сенсорного OLED-экрана, который придаёт этому устройству очень футуристичный вид. В раскрытом состоянии диагональ этого экрана — 13,3 дюйма при разрешении 2048×1536 пикселей, а в сложенном состоянии диагональ каждой из половин составляет 9,6 дюйма. Пользоваться миниатюрным экраном не получится, поскольку матрица закрыта, когда ноутбук сложен.
ThinkPad X1 Fold весит чуть меньше килограмма. В раскрытом состоянии его габариты составляют 299,4×236×11,5 мм, а в сложенном виде 158,2×236×27,8 мм. В качестве операционной системы используется Windows 10.
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