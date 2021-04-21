





Один из крупнейших российских агрегаторов электроники «Яндекс.Маркет» назвал самые популярные среди россиян планшеты и ноутбуки. Что интересно, не смотря на пандемию и дефициты, пользователи все еще готовы тратить на технику больше, чем годом ранее: рост средней стоимости планшета с января 2020 года составил более 20%, с 21 до 26 тысяч рублей.После этих данных лидер по продажам не удивляет — это, разумеется, Apple: на первом месте ее iPad (2020), на втором идет iPad Air (2020). Следом за ними идут планшеты от Samsung: Galaxy Tab A, A7 и A6 Lite, которые стоят дешевле решений купертиновского гиганта, но работают на более «свободном» Android и все еще дают базовый функционал для работы и развлечений.Что касается ноутбуков, то к ним интерес россиян также вырос: если годом ранее средний чек на лэптопы составлял 56.9 тысяч рублей, то сейчас пользователи отдают за портативные ПК уже 74.6 тысяч рублей, то есть рост составил 31%. Лидером тут снова является Apple, что не удивительно: процессор M1 понравился многим.В итоге на первом месте по продажам идет MacBook Air 13 конца 2020 года, на втором — аналогичный MacBook Pro. А вот на третьем месте MacBook Air 13 Mid 2017: видимо, тут свое дело сыграла цена. Далее следуют относительно недорогие мультимедийные и игровые ноутбуки от Lenovo, а именно Ideapad L340-15API и IdeaPad Gaming 3 15ARH05.