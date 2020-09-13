Несколько дней назад компания Google выпустила Android 11. Энтузиасты уже портировали его на некоторые модели смартфонов Xiaomi и Redmi.
Кастомные прошивки созданы на базе открытого кода Android Open Source Project (AOSP). Они содержат сервисы Google, но фирменных приложений Xiaomi и различных модификаций из оболочки MIUI в них по понятной причине нет — это чистый Android 11 без каких-либо украшений и добавок.
Прошивки полностью функциональны, в них работает всё (сотовая связь, VoLTE, мобильный интернет, Wi-Fi, SMS, камера, GPS, Bluetooth звук, запись видео, все сенсоры и датчики, сканер отпечатков пальцев и т. д.) Единственная проблема — использование системы контроля доступа SELinux в значении Permissive, из-за которого на смартфоне ослаблена безопасность (то есть, может не работать Google Pay и различные банковские приложения).
Прошивки на базе AOSP-версии Android 11 созданы для Redmi K20 Pro и Xiaomi Mi 9T Pro. Можно ожидать, что в ближайшее время обновление также будет портировано на другие модели. Портирование новых версий Android на существующие модели смартфонов осуществляется относительно легко благодаря Project Treble, появившемуся с выпуском Android 8.0 Oreo. Достаточно обновить ядро операционной системы, а различные компоненты, присущие той или иной модели, при этом не затрагиваются, модифицировать их не нужно.
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Спасибо, но нет.