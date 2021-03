Встречаем по одёжке





Окно в некстген





























Где игры, Джим Райан?





Геймплей на кончиках пальцев



























Что там по терафлопсам

Процессор: 8-ядерный AMD Ryzen Zen 2 с тактовой частотой 3,5 ГГц

Графика: кастомный GPU c 36 вычислительными блоками на основе технологии AMD RDNA 2 производительностью 10,3 терафлопс (имеется поддержка трассировки лучей)

Хранилище: SSD 825 ГБ

ОЗУ: 16GB GDDR6 с шиной 256 бит и пропускной способностью 448 Гбит/с

Интерфейсы: Wi-Fi IEEE 802.11ax, 1 × Gigabit Ethernet, 2 × USB-A 3.1, 1 × USB-C 3.1, 1 × USB-A 2.0, 1 × HDMI 2.1

Габариты: 260 × 110 × 390 мм, 4,5 кг

Press X to win







Продажи консоли PlayStation 5 стартовали 19 ноября 2020 года и они до сих пор сопровождаются проблемами, которые вызваны дефицитом устройств и действиями со стороны перекупщиков. Мы поиграли в новинку и сейчас подробно расскажем о том, что вам предстоит ждать еще некоторое время до тех пор, пока поставки не наладятся.Стоит сразу внести ясность, что мы не топим за какую-либо конкретную платформу, поскольку обе консоли следующего поколения от Sony и Microsoft получились интересными со своими достоинствами, нюансами и недостатками. Запуск некстгена в конце прошлого года выдался по-настоящему нелегким, но, забегая вперед, можем сказать, что ажиотаж получился, мягко говоря, перегретым, и вы вполне можете спокойно переждать дефицит, но об этом подробнее ниже.Так или иначе любой новый гаджет мы встречаем сначала по внешнему виду. Первые впечатления от устройства складываются от коробки, комплектации и дизайна гаджета. Что касается упаковки, судя по всему, Sony решила максимально сэкономить. Коробка изготовлена из хрупкого картона, а внутри всё довольно невзрачно. В комплекте PlayStation 5 вы найдёте: консоль, беспроводной геймпад DualSense, кабель HDMI 2.1, кабель питания, кабель USB для зарядки контроллера, подставку и документацию.После извлечения PS5 из коробки первое, что бросается в глаза — размер. Она очень большая! Вживую дизайн ощущается вычурным и непрактичным, поскольку в большинстве случаев всё это спрячется в нишу (если поместится) или за телевизором, а в связи с этим нет никакого смысла хвалить или ругать дизайнерские решения. Тем не менее хотелось бы в будущем увидеть итерацию в более компактном корпусе.Еще один момент по поводу габаритов PlayStation 5. Она впритык влезла в нишу под телевизором в горизонтальном положении, но я не стал её оставлять в таком виде. Есть опасения, что консоли может не хватить пространства для эффективного охлаждения. Еще один недостаток — центральный элемент из глянцевого пластика черного цвета. Он собирает абсолютно все отпечатки пальцев.В вертикальном положении на подставке PS5 стоит уверенно, не раскачивается. Обязательно учитывайте один момент при размещении. Выдув горячего воздуха происходит из задней части устройства, поэтому лучше эту сторону направлять туда, где не размещаются другие устройства, чтобы не вызывать их перегрева.На передней панели PlayStation 5 размещаются щель дисковода (у меня версия с приводом), кнопки включения и извлечения диска, а также два USB-С порта. Сзади расположились: разъем питания, два USB-A порта, LAN и HDMI. По поводу внешнего вида в целом хочу отметить, что дизайн — не сильная сторона PS5, но не спешите записывать это в недостатки.После первого нажатия на кнопку включения нас ожидает меню первого запуска и первые ощущения некстгена. В ходе пошаговой настройки система объяснит как подключить DualSense, выбрать режим энергосбережения, установить обновления, завершить первый запуск и уйти с головой в игры. Слоган PS5 гласит: «Play Has No Limits». Держите эту фразу в голове на протяжении всего обзора и не забывайте, что главное в консольном гейминге — это игры и простота их запуска, а все остальные моменты хочется оставить под капотом на растерзание ПеКа-бояр.В завершении первого запуска система предложит установить приложения для развлечений (онлайн-кинотеатры, потоковые сервисы и прочее) и перенести данные с PlayStation 4. По поводу последнего, не стал этого делать, чтобы «начать с чистого листа».Интерфейс операционной системы получил ряд полезных изменений и стал еще проще и эргономичнее. Любой заядлый сонибой освоится в нем за несколько минут. Домашний экран теперь разбит на два раздела: «Игры» и «Мультимедиа». Это решение позволяет добиться порядка в интерфейсе.Кнопка PS на геймпаде теперь отвечает за запуск центра управления по одинарному нажатию. В нём происходит переключение между играми, доступ к уведомлениям, настройка звука, микрофона и аксессуаров. Помимо этого, здесь же находится меню профиля и отключения консоли. Ряд иконок главного экрана теперь располагается не по центру, а в левом верхнем углу. Так разработчики решили освободить пространство для дополнительной информации. При выборе игры или приложения меняется визуальное оформление всего экрана. Нажатие указателя вниз на крестовине открывает соответствующую дополнительную информацию: новости, дополнения, достижения и прочее.Отдельно хочу отметить новый раздел профиля. Он стал удобнее и лаконичнее. Его разбили на четыре меню: «Обзор», «Игры», «Друзья» и «Общий доступ». Раздел «Настройки» остался почти без изменений. В целом интерфейс операционной системы быстрый, не тормозит и не подлагивает.Помните в начале обзора я упоминал про слоган и игры? Так вот, еще одна причина, по которой не стоит переживать из-за дефицита консолей — очень слабая линейка лонч-тайтлов. На старте у PlayStation 5 только два эксклюзивных AAA-проекта: ремейк Demon’s Souls и Spider-Man: Miles Morales. Не знаю как вам, но они мне не «продают» консоль. Тем не менее обе игры заслуживают уважения. Особенно первая, поскольку Demon’s Souls заслуживала качественного переиздания. Это знаменитая игра от студии FromSoftware, положившая начало серии «соулзов».Если вдруг вам повезет в ближайшее время раздобыть PS5, то первая игра, на которую стоит обратить внимание — это Astro’s Playroom. Без шуток! Отложите эксклюзивы, подождите с распаковкой дисков Assassins’s Creed Valhalla и Call of Duty: Black Ops Cold War. Вместо этого скачайте бесплатную Astro’s Playroom и пройдите её от начала и до конца, это не займет много времени. Этот тайтл максимально раскроет все особенности и достоинства геймпада DualSense.Первые несколько часов Astro’s Playroom производят шоковые впечатления, вот где проявляются ощущения следующего поколения и дело тут не в графике. Сначала ты сидишь с каменным лицом и просто не веришь всему происходящему в руках, а потом начинаешь радоваться всем механикам контроллера, как ребенок новой игрушке. Подробнее об этом расскажу в разделе DualSense.Задвинув подальше ворчание по поводу новых тайтлов, я напомню, что на PlayStation 5 наконец-то доступна нормальная обратная совместимость. Вы сможете поиграть в эксклюзивы с PS4 и не только. Большинство игр от сторонних разработчиков также доступны. Таким образом в ожидании продолжения God of War и Horizon будет чем заняться.Наступил момент, когда фраза «геймплей на кончиках пальцев» стала верна на все сто процентов. Геймпад DualSenese — ключевая особенность PlayStation 5. Вернемся к вышеупомянутой Astro’s Playroom, которая раскрывает все нюансы нового контроллера.За вовлечение в игровой процесс отвечают набор вибромоторов, адаптивных триггеров и динамик. Всё это вместе создаёт вполне реалистичные впечатления от происходящего. Например, когда астробот бежит по стальной поверхности тонкая вибрация и лязг из динамика создают реалистичные ощущения от топота персонажа. В зависимости от геймплея триггеры меняют сопротивление. Очень хочу попробовать эту штуку в гонках и в сиквеле Horizon во время стрельбы из лука.После нескольких часов игры на DualSense геймпад DualShock 4 и другие контроллеры ощущаются неестественно и выглядят устаревшими на фоне новинки. Стоит отметить, что ранее сторонние разработчики не особо подхватывали все фишки геймпадов от Sony, но, как минимум, во всех будущих эксклюзивах мы наверняка увидим реализацию новых возможностей DualSense.Контроллер оставил у меня самые яркие впечатления. Помимо невероятных тактильных ощущений, DualSense стал удобнее. Он приятнее лежит в руках по сравнению с DualShock 4, а еще он очень круто выглядит. В этом плане стоит похвалить Sony за дизайн. Все элементы на своих местах, ничего не скрипит и не люфтует, а еще геймпад очень хорошо держит заряд. Из минусов отмечу, что кнопка PS очень близко располагается к клавише активации микрофона. Из-за этого иногда возникают случайные нажатия.PlayStation 5 очень тихо работает. Во время длительных игровых сессий она чуть громче, чем Xbox Series X. Несмотря на это, чтобы услышать её шум, вам нужно будет подойти к консоли вплотную и наклониться. Игры запускаются очень быстро. В среднем, по моим подсчетам, на загрузку уходит около 20 секунд. Сама консоль включается примерно за 25-27 секунд, а вот выход из спящего режима занимает всего около 9 секунд.С точки зрения технологий PlayStation 5 очень крутая, но вот с внешним видом ей немного не повезло, но как упоминалось выше, это не проблема, поскольку консоль приобретается в первую очередь для игр, а не в качестве предмета интерьера. Огромную роль в продвижении PS5, несомненно, будет играть геймпад DualSense и его тактильные возможности, которые довольно сложно описывать словами и лучше один раз попробовать, чтобы открыть для себя новые ощущения в гейминге. В целом PlayStation 5 производит впечатление следующего поколения с момента первого запуска, но возвращаемся к слогану «Play Has No Limits» и начинаем поливать дёгтем.Достать новинку сейчас очень сложно при условии, что вы не готовы переплачивать, а делать этого я крайне рекомендую. Если вы сейчас являетесь обладателем PS4 или Xbox One и очень хотите быть причастным к запуску некстгена, то, поверьте, оно того не стоит, и лучше переждать период нехватки устройств. Проблемы с дефицитом в конечном итоге будут решены и мы все сможем купить консоль по рекомендованной стоимости без очередей и предзаказов.