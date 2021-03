В рамках программы Play At Home («Играйте дома») компания Sony подарит владельцам PlayStation 4 и PlayStation 5 одиннадцать неплохих игр, забрать которые можно будет бесплатно в течение ограниченного времени. Подписка PlayStation Plus для этого не нужна.Во-первых, до первого апреля можно добавить себе в библиотеку приключенческий экшен Ratchet & Clank (2016). Во-вторых, с 26 марта Sony бесплатно отдаст еще 9 игр: Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica и The Witness. Если у вас есть шлем PlayStation VR, к ним добавятся Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper и Paper Beast. Акция продлится почти месяц, до 23 апреля.Ну и в завершении, с 20 апреля по 15 мая можно будет бесплатно добавить в свою библиотеку один из лучших бывших эксклюзиов для PlayStation 4, полное издание постапокалиптического экшена Horizon Zero Dawn, которое включает в себя дополнение The Frozen Wilds с различными бонусами.