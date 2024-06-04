Стало известно, каким будет OnePlus 13 — «наследник» одного из лучших флагманов этого года

Александр


С момента выпуска OnePlus 12 (на фото выше) прошло всего четыре месяца, а компания уже разрабатывает новую модель и планирует представить ближе к концу года. Инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о том, каким будет это устройство.

В отличие от флагмана OnePlus 12 и субфлагмана 12R, модель OnePlus 13 получит полностью плоский экран, без «водопадных» закруглений по бокам. Конечно, закруглённые экраны смотрятся эффектнее, напоминая блестящую карамель, но уступают плоским в удобстве использования.

Ещё одно немаловажное изменение — увеличение ёмкости аккумулятора с 5400 до 6000 мАч. У OnePlus 12 и так нет проблем с автономностью, а заряжать OnePlus 13 придётся ещё реже — примерно раз в три дня при умеренном использовании. Само собой, в новинке будет использоваться свежий флагманский чип Snapdragon 8 Gen 4 от компании Qualcomm, и он будет более экономичным в сравнении с Gen 3. Сохранится быстрая проводная зарядка и чуть менее быстрая беспроводная — 100 и 50 Вт соответственно.

Анонс OnePlus 13 ожидается в декабре текущего года или в январе следующего, а в продаже он появится примерно спустя год после выпуска OnePlus 12. Кстати, эта модель вошла в нашу подборку лучших геймерских смартфонов 2024 года.

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