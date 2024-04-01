На Ozon появились поддельные ноутбуки. Вы будете смеяться, когда увидите их характеристики

У нескольких китайских продавцов на Ozon замечены ноутбуки, которые стоят недорого, хотя позиционируются как игровые и обладают вроде бы впечатляющими характеристиками. Так, за 21 тысячу рублей можно приобрести устройство якобы на Intel Core i9, с 32 ГБ оперативной памяти и быстрым SSD на 1 ТБ.
Насчёт процессора китайцы лукавят — тут же в описании ноутбука приводится совершенно другая модель — Intel Celeron N5095. Она гораздо менее производительная в сравнении не только с современным, но и с почти любым старым Core i9.
32 ГБ ОЗУ в этом ноутбуке тоже быть не может, поскольку Celeron N5095 поддерживает максимум до 16 ГБ. Судя по отзывам, система действительно видит 32 ГБ, но из них доступна лишь половина. На вопросы пользователей продавец отвечает, что остальное якобы выделяется на работу видеочипа. Это, конечно же, обман, просто изготовитель модифицирует системные файлы таким образом, чтобы Windows показывала нужный ему объём памяти. Не исключено, что аналогичная манипуляция проделана и с накопителем, и на самом деле в ноутбук установлен не SSD на 1 ТБ, а медленная карта памяти намного меньшего объёма.
Нейминг тоже выдающийся. К примеру одна из моделей называется Uzzai Lenovo Por x50, и можно было бы предположить, что производителем является компания Lenovo, но нет — это лишь часть названия, не имеющая отношения к знаменитой фирме.
Если бы продавец указал реальные характеристики, он не смог бы продавать такой ноутбук по 21 тысяче рублей, ведь его реальная цена раза в два ниже. На Ozon встречаются и другие модели — например, с процессором Intel Celeron J4125, который в реальности поддерживает не более 8 ГБ оперативной памяти. В описании таких устройств указано, что объём ОЗУ составляет 12 ГБ, а система прошита таким образом, чтобы показывать, что на материнской плате заняты аж 8 слотов памяти, тогда как в таких устройствах обычно их не бывает больше двух.
Как ни странно, ноутбуки с поддельными характеристиками продаются тысячами, а отзывы к ним в основном положительные. Возможно, это связано с тем, что Ozon усложняет возврат товаров, доставленных из Китая: покупателю нужно договариваться с продавцом и отправлять ему ноутбук почтой или курьерской за собственный счёт (при том, что некоторые продавцы указывают несуществующие адреса, чтобы уберечь себя от возвратов и тем самым исключить обязанность возвращать деньги за подделку).
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