Стало известно, сколько будет стоить электромобиль Xiaomi SU7

Инсайдер, работающий в одной из китайских страховых компаний, рассказал, по какой цене будет продаваться представленный недавно электромобиль SU7 от компании Xiaomi. По его словам, топовую модификацию этого авто будут страховать на сумму 361 400 юаней, что в пересчёте на российскую валюту составляет около 4,5 миллионов рублей.
Если эта информация верна, то Xiaomi SU7 будет стоить дороже ближайшего конкурента, Tesla Model 3, который продаётся в Китае по ценам от 245 до 285 тысяч юаней (от 3,1 до 3,6 миллиона рублей). Даже по столь высокой цене спрос на него наверняка будет, ведь в Китае довольно много фанатов Xiaomi. Кроме того, этот электромобиль, в отличие от Tesla, создавался с учётом специфики вождения по китайским дорогам и предпочтений местных водителей. Также не стоит сбрасывать со счетов то, что инсайдер назвал максимальную цену, а упрощенные конфигурации автомобиля наверняка будут продаваться значительно дешевле.
Ранее глава Xiaomi Лей Цзунь намекал на то, что цены на Xiaomi SU7 будут колебаться в пределах от 99 000 до 400 000 юаней в зависимости от модификации (от 1,3 до 5,1 млн рублей). Покупателям будут предложены автомобили в трёх расцветках (бирюзовая, серая и оливковая) с тремя вариантами окраски салона (чёрный, чёрно-белый и чёрно-красный).
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