



По данным TrustedReviews, многие пользователи смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL в последние недели столкнулись с одной и той же проблемой. Устройства не запускаются, а при включении уходят в Emergency Download Mode (режим аварийного скачивания).



Перепрошить смартфоны обычными методами не получается, поскольку выйти из режима аварийного скачивания невозможно, а без этого не запустить утилиту fastboot для загрузки файла с прошивкой в память устройства. Другие утилиты, используемые для перепрошивки, работают только в том случае, если был разблокирован загрузчик, но это небезопасно, поэтому почти у 100% пользователей он всегда заблокирован.



Компания Google в курсе этой проблемы, но пока не знает, чем она вызвана, поэтому не может предложить способы решения. Гарантия на Google Pixel 3 и Pixel 3 XL у многих пользователей уже истекла, поскольку она составляла 2 года, а эти смартфоны были выпущены около трёх лет назад. Сдавать их в платный ремонт тоже бессмысленно, поскольку сотрудники сервисных центров пока не знают, как чинить эти аппараты от столь странного брака.



У Google и раньше возникали глобальные проблемы со смартфонами. Например, у Nexus 6P трескалось стекло камеры от излишнего давления от корпуса, а со временем из-за перегрева частично выходил из строя процессор. Проблема с процессором частично решалась отключением высокопроизводительных ядер, из-за чего работоспособность смартфона восстанавливалась, но его производительность падала с флагманского уровня до уровня самых дешёвых устройств.







