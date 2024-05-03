Свежее обновление OneUI 6.1 «убивает» сенсор старых флагманов

Артем
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После апдейта экран плохо реагирует на касания. Спасти может только сброс к заводским настройкам.

Samsung постепенно начала рассылать обновление One UI 6.1 для моделей Galaxy S21 и S22, а также складных Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Апдейт создан для добавления нейросетевых функций флагманам прошлых поколений. Но как сообщают пользователи, критический баг приводит смартфоны в нерабочее состояние.

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Проблему обсудили на корейском форуме Samsung. Выяснилось, что после обновления начинает глючить экран блокировки, а затем и любое управление сенсором. Те кто столкнулся с багом, рекомендуют добраться до сброса к заводским настройкам, что при дерганом управлении сделать не так просто. 

Известно, что апдейт ломает все модели линейки Galaxy S22, а также встречается в Galaxy S21, но реже. Сейчас, из-за всплывших ошибок, рассылку патча приостановили.
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Источник:
Samsung
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