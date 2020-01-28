11 февраля Samsung проведёт презентацию, на которой, помимо флагманских смартфонов серии Galaxy S20, будет представлен складной смартфон Galaxy Z Flip. Сайт WinFuture опубликовал высококачественные рендеры последней новинки.
Как видим, Galaxy Z Flip выполнен в форм-факторе раскладушки — у него длинный складывающий пополам экран. По слухам, его диагональ составляет 6,7 дюйма, разрешение — 2636×1080 пикселей, причём верхний слой не пластиковый, а стеклянный. Это выгодно отличает его от Galaxy Fold со пластиковым покрытием, на котором образуются складки.
Также ожидается, что в Galaxy Z Flip будет установлен не особо новый, но всё же относительно топовый процессор Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной памяти и 256-гигабайтный накопитель без возможности расширения. Фронтальная камера 10-мегапиксельная, а основная — двойная с 12-мегапиксельным главным сенсором и вспомогательным 12-мегапиксельным сенсором с ультраширокой оптикой, которая обеспечивает охват 123 градуса. 3,5-мм аудиовыхода нет.
В закрытом состоянии у смартфона доступен экран диагональю 1,06 дюйма. На нём отображается время и уведомления от приложений. Ёмкость аккумулятора составляет 3300 мАч — очень скромное значение для аппарата с таким большим экраном. Поддержки 5G не предусмотрено.
WinFuture утверждает, что продажи Galaxy Z Flip должны будут начаться уже 14 февраля. В Европе этот смартфон будет стоить 1500 евро (столько же, сколько Motorola Razr).
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