





Принадлежащая Lenovo компания Motorola готова выпустить в продажу смартфон Razr. Предзаказы будут принимать с 26 января, а первые покупатели начнут получать его 6 февраля.Изначально Razr будет продаваться только в США. Приобрести его можно будет у оператора Verizon, в сети магазинов Wallmart и на сайте Motorola. Цена — 1500 долларов.Motorola планировала начать приём предзаказов на Razr в конце декабря прошлого года, а продажи должны были стартовать в январе. Дата сместилась всего на месяц. Не исключено, что в дальнейшем Motorola Razr будет продаваться в других странах мира, в том числе России.Новый Razr выполнен почти в том же форм-факторе, что и модель 2004-го года Razr V3, но получил складной экран и современную начинку. В новинке используется процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель и порт USB Type-C. Смартфон поддерживает технологию eSIM и работает на Android 9. Разработчики добавили специальный режим с имитацией интерфейса оригинальной модели Razr V3. В этом режиме в нижней части экрана появляется виртуальная клавиатура.Складной экран обладает диагональю 6,2 дюйма. Для защиты от царапин на нём предусмотрено специальное покрытие, а края смартфона защищены от попадания влаги и мелкого мусора. На нижней грани размещён сканер отпечатков пальцев, который используется для разблокировки смартфона, авторизации в некоторых приложениях и подтверждения платежей. У Razr две камеры: основная 16-мегапиксельная и 5-мегапиксельная фронтальная. На основную камеру можно снимать, когда смартфон находится в сложенном или разложенном состоянии, причём в качестве видеоискателя можно использовать не только складной экран, но и вспомогательный. Фронтальная камера задействуется, когда смартфон раскрыт.Razr — знаковый для США бренд. Эти смартфоны выпускались компанией Motorola, которая когда-то была на 100% американской. Её мобильный бизнес поглотила корпорация Google, которая впоследствии перепродала его вместе с патентами китайской Lenovo. Сейчас Motorola фактически принадлежит китайцам.