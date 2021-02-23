В конце 2020 года компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 11, а теперь готовит к выпуску несколько его модификаций, в том числе упрошенную версию. В китайской блогосфере появились живые фотографии Mi 11 lite, а также информация о его технических характеристиках.
Mi 11 lite почти полностью сохранит дизайн Mi 11, в том числе узнаваемый блок камеры, но экран более доступной модели не изогнутый по краям, а полностью плоский.
Инсайдеры сообщают, что lite-модели Mi 11 достался процессор Snapdragon 720 или Snapdragon 732G, экран с частотой обновления 90 Гц, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель объёмом 64 или 128 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4250 мА•ч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки. Основная камера тройная — с модулями 64, 8 и 5 Мп. Диагональ экрана пока неизвестна, но не исключено, что она будет такой же, как у оригинальной модели Mi 11 — 6,81 дюйма. Когда состоится анонс этой модели, мы пока не знаем.
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