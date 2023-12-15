Топ планшетов 2023 года по версии iGuides

Honor Pad X9 (лучший для поездок и развлечений)
Довольно крупный, но тонкий и лёгкий планшет, который хорошо держит зарядку, а потому станет приятным спутником и помощником на учёбе или в поездках. У него металлический корпус толщиной всего 6,9 мм, 11,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 2K (2000×1200 пикселей) и частотой обновления до 120 Гц, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685, 4 ГБ оперативной памяти (с расширением до 7 ГБ), накопитель на 64 или 128 ГБ со слотом для карты памяти объёмом до 1 ТБ, шесть (!) динамиков, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, две 5-мегапиксельные камеры и аккумулятор ёмкостью 7250 мА·ч. Несмотря на столь внушающие параметры, планшет весит менее 500 г, а это значит, что руки не устанут держать его даже при продолжительном использовании.
Также выпускается версия с поддержкой сотовой связи в сетях 3G и LTE. В качестве операционной системы выступает фирменная оболочка MagicOS 7.1 на базе Android 13 (со встроенными сервисами Google, что немаловажно). Для обладателей смартфонов и ноутбуков Honor предусмотрено специальное ПО для упрощенной синхронизации данных между устройствами.
Honor Pad X9 стоит от 20 до 26 тысяч рублей в зависимости от объёма памяти и наличия (или отсутствия) поддержки сотовой связи.
Обзор Honor Pad X9 можно прочитать тут.
Huawei MatePad Air (лучший для деловых задач)
Планшет, который можно купить на замену ноутбуку. В нём используется операционная система HarmonyOS 3 с поддержкой приложений и игр для Android и удобным режимом многозадачности — почти как на десктопных платформах. Начинка близка к топовой: металлический корпус толщиной 6,4 мм, 11,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 2800×1840 пикселей и частотой обновления 144 Гц, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 или 256 ГБ, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, опционально поддержка LTE, четыре динамика, две камеры (13 и 8 Мп) и аккумулятор ёмкостью 8300 мА·ч с 40-ваттной зарядкой. В комплекте прилагается стилус и клавиатура. К условным недостаткам можно отнести отсутствие сервисов Google, без которых не получится полноценно пользоваться некоторыми популярными приложениями.
Huawei MatePad Air стоит от 42 до 52 тысяч рублей в зависимости от объёма памяти и доступных модулей беспроводной связи. Это может показаться много на фоне других планшетов, но не стоит сбрасывать со счетов то, что данная модель способна заменить собой ноутбук во многих сценариях использования и зачастую будет удобнее за счёт меньшего веса (чуть более полукилограмма), большей портативности и поддержки мобильных приложений и игр.
Обзор Huawei MatePad Air можно прочитать тут.
OnePlus Pad (лучший для игр)
Этот планшет относится к средней ценовой категории, и цена совершенно не завышена, он стоит каждой потраченной копейки. У него большой экран, высокопроизводительный процессор, громкий звук и аккумулятор высокой ёмкости с быстрой зарядкой. При этом он на удивление тонкий и лёгкий — 552 г при толщине корпуса 6,54 мм.
OnePlus Pad стоит около 45 тысяч рублей. За эти деньги пользователь получает устройство с IPS-экраном диагональю 11,61 дюйма при разрешении 2800×200 пикселей и частоте обновления 144 Гц, 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 9000, модулями Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и GPS, 8 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтным накопителем, двумя камерами (13 и 8 Мп), четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и аккумулятором ёмкостью 9510 мА·ч с 67-ваттной зарядкой.
В отличие от Huawei MatePad Air, который можно считать бизнес-планшетом, OnePlus Pad гораздо лучше подходит для игр и требовательных к ресурсам приложений. Он работает на Android 13 с фирменной оболочкой OxygenOS 13.1 и встроенными сервисами Google
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (лучший среди флагманов)
В этом планшете воплощены почти все новейшие технологии компании Samsung, недоступные на устройствах других брендов. В нём использован экран диагональю 14,6 дюйма с матрицей Dynamic AMOLED 2X, разрешением 2960×1848 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, накопитель до 1 ТБ со слотом для карты памяти, две двойные камеры, есть поддержка стилуса и беспроводных технологий Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и опционально 5G. Четыре динамика AKG поддерживают технологию объёмного звука Dolby Atmos, толщина металлического корпуса всего 5,5 мм, имеется защита от воды по стандарту IP68, а аккумулятор ёмкостью 11200 мА·ч поддерживает быструю зарядку и реверсивную зарядку.
Galaxy Tab S9 Ultra стоит от 120 до 180 тысяч рублей в зависимости от объёма памяти и наличия поддержки сотовой связи. Для тех, кто не стеснён в расходовании средств — самое то.
Teclast T60 (лучший из недорогих)
Это одна из самых свежих моделей, выпущенная под конец года. У Teclast в этом году вышло несколько планшетов, все они недорогие, но с приличным дизайном и достойными характеристиками. T60 можно назвать квинтэссенцией опыта, накопленного компанией за последние несколько лет.
T60 стоит около 16 тысяч рублей и за эти деньги предлагает то, чего нет у других в той же ценовой категории: корпус толщиной 7,8 мм, 8-ядерный процессор Unisoc T616, 12-дюймовый IPS-экран с разрешением 2K (2000×1200 пикселей), 8 ГБ оперативной памяти (с виртуальным расширением до 16 ГБ), 256 ГБ в накопителе, слот для карты памяти (плюсом ещё до 1 ТБ), двойная основная камера со вспышкой, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS-модуль, аккумулятор на 8000 мА·ч с 18-ваттной зарядкой и четыре динамика. Всё это роскошество работает на Android 13 с перспективой получения обновлений в ближайшие два-три года. Это тот случай, когда компромиссы, на которые пошёл производитель для того, чтобы не увеличивать цену, оказались настолько несущественны, что остаётся только удивляться, почему он не продаётся дороже.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым