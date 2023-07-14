Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: бескомпромиссное решение в легком корпусе

HUAWEI MatePad Air — абсолютно новое устройство в модельном ряду планшетов производителя. Из названия понятно, что гаджет — легкий и компактный. Забегая вперед, хочется обозначить, что внутри тонкого корпуса скрывается достойный набор бескомпромиссных решений, но давайте лучше обо всем по порядку и с подробностями.
Дизайн и эргономикаHUAWEI MatePad Air получил узнаваемый силуэт планшетов флагманской серии с обозначением Pro. Гаджет доступен в «графитовом черном» и белом. В нашем обзоре как раз темный вариант.
На первый взгляд расцветка может показаться довольно консервативной. Впрочем, самое интересное спрятано в деталях, а именно в материалах корпуса. Нижний слой задней поверхности состоит из ультратонкого стекловолокна толщиной менее 0,4 мм в самой тонкой части. Такой подход уменьшает вес и толщину корпуса, а также увеличивает его надежность.
Ультратонкое стекловолокно проходит тщательный процесс обработки для обеспечения гладкой поверхности. Специальный процесс печати устраняет любые неровности. Цветовой оттенок и текстуру металла получают с помощью добавления наносеребра и специальных чернил. Благодаря УФ-печати удается создать матовый слой с пескоструйной обработкой, обеспечивающий защиту от отпечатков пальцев и придающий устройству стильный внешний вид.
На задней поверхности в углу расположен аккуратный модуль основной камеры. Металлическое кольцо вокруг объектива состоит из 225 декоративных линий, которые вырезаны на металлической поверхности шириной всего 0,8 мм с помощью высокоскоростного алмазного скальпеля. На спинке посередине в горизонтальном положении нанесен логотип бренда.
Лаконичный дизайн устройства подчеркивает цельная металлическая рамка. Этот элемент дизайна удалось получить благодаря скрытой антенне Metal Device Antenna.
Планшет получил стандартный набор физических элементов управления: клавиша блокировки экрана и качелька регулировки громкости. По бокам размещены отверстия динамиков, а на одной из сторон — порт USB-C. На нижней грани имеется коннектор для подключения клавиатуры и слот сим-карты.
ЭкранHUAWEI MatePad Air оснащается 11,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2800 × 1840, плотностью пикселей 291 ppi и соотношением сторон 3:2. Что касается последней характеристики, то её оценят фотографы, поскольку большинство FullFrame-камер снимает по умолчанию в таком же соотношении, а это значит, что на планшете можно открывать снимок для полноэкранного редактирования без черных полос снизу и сверху.
Вокруг экрана очень тонкие рамки. Его полезная площадь составляет 87%.
Достоинства экрана HUAWEI MatePad Air не заканчиваются. В качестве вишенки на торте — частота обновления 144 Гц. Такие показатели чаще всего можно встретить в геймерских мониторах топового уровня. Изображение получается очень плавным. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления — это функция устанавливает герцовку в зависимости от контента. Это позволяет снизить энергопотребление.
Функция «Высокая эффективность» напротив устанавливает максимальный показатель частоты обновления. Она предназначена для тяжелых игр и включает в себя технологию попиксельного предсказания кадров, которая интеллектуально распределяет ресурсы памяти, а также задачи между центральным и графическим процессорами. Это снижает энергопотребление планшета и обеспечивает стабильную работу игр. Технология также обеспечивает более низкую задержку отклика.
HUAWEI MatePad Air поддерживает управление широким цветовым охватом P3. Это актуально и для беспроводной проекции. Это означает, что фотографии, сделанные на смартфон Huawei, сохранят свою цветопередачу при отображении на планшете в режиме «Мультискрин».
Экран HUAWEI MatePad Air обладает хорошими углами обзора — картинка сохраняет свои качества при любых отклонениях. Запаса яркости хватает для использования в помещении и на улице. Цветопередача естественная без искажений в сторону перенасыщения. В настройках можно подогнать картинку под свои индивидуальные предпочтения с помощью предустановок и шкалы цветовой температуры.
ЗвукЗа звук в HUAWEI MatePad Air отвечает акустическая система из 4 динамиков с технологией HUAWEI Histen 8.0, которая настраивает звук, подстраиваясь под различные сценарии. Максимальная мощность составляет 5 Вт, что позволяет обеспечивать громкость до 80 дБ. Звучание у планшета очень выразительное, есть хорошо различимые низкие частоты.
Для передачи звука используется система из 4 микрофонов с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта. Она способна отсекать фоновый шум, например, звук клавиатуры, шаги или гул кондиционера.
ПроизводительностьПланшет работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888 — это флагманский чип 2020 года, который до сих пор не потерял актуальность. HUAWEI MatePad Air доступен в двух конфигурациях (8/128 ГБ Wi-Fi и 8/256 Wi-Fi + LTE). Мы протестировали гаджет в бенчмарках AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже.
Программное обеспечение и экосистемные функцииИз коробки планшет работает на HarmonyOS 3.1. У неё визуально приятный и шустрый интерфейс. Операционка позволяет запускать несколько приложений в режиме разделенного экрана. Эта функция может быть полезна во время совещания с коллегами. На одной части экрана можно открыть таблицу с важными данными, а на другой — заметки. Также есть возможность запускать приложение в режиме плавающего окна.
Не обошлось без поддержки экосистемной функции «Суперустройство» с обновленным режимом «Мультискрин». Она позволяет подключать планшет в другим устройствам HUAWEI, например, в качестве дополнительного экрана для ноутбука. Помимо этого, «Суперустройство» позволяет подключать две пары наушников бренда. С помощью этой возможности можно вдвоем посмотреть фильм или сериал во время длительного авиаперелета. Подробнее обо всех полезных сценариях применения «Суперустройства» вы можете узнать из нашей отдельной статьи.
На всех устройствах HUAWEI предустановлен магазин приложений AppGallery. Пользователям доступно более 1 млн приложений, включая все сервисы ВК, Яндекса, а также популярные игры PUBG, Standoff 2, Garena Free Fire, Gardenscapes и многие другие. Также в магазине приложений можно скачать приложения российских банков. Еще одна уникальная особенность AppGallery – пользователи магазина могут получать эксклюзивные подарки за скачивание приложений или совершение покупок в них, например, по пятницам доступен кешбэк за покупки в различных играх. Магазин приложений можно установить на любое современное устройство на базе Android.
В AppGallery можно совершать покупки внутри приложений и игр – доступна оплата российскими банковскими картами – MasterCard, Visa, «Мир», а также со счёта мобильного телефона и вашего QIWI Кошелька.
АксессуарыПланшет поддерживает стилус HUAWEI M-Pencil (2 поколения). Его можно использовать для рукописных заметок, ретуши фотографий или для создания цифровых рисунков.
HUAWEI MatePad Air можно прокачать с помощью съемной клавиатуры HUAWEI Smart Magnetic Keyboard (она уже идет в комплекте), получив от планшета ноутбучный опыт. Аксессуар подсоединяется с помощью магнитного крепления
АвтономностьАвтономную работу HUAWEI MatePad Air обеспечивает аккумулятор на 8300 мАч. На полной зарядке в режиме воспроизведения видео планшет способен продержаться примерно 12 часов.
Комплектная зарядка HUAWEI SuperCharge мощностью 40 Вт способна зарядить батарею от 0 до 100% за 3 часа.
ВпечатленияНам показалось, что HUAWEI эффективно расширила линейку своих планшетов, удачно заняв нишу компактных, но в то же время бескомпромиссных решений.
На момент выхода обзора стоимость устройства начинается от 49 999 р. В числе преимущества гаджета: топовый экран с частотой 144 Гц, дизайн без излишеств, легкий корпус, достойный запас производительности, экосистемные функции и поддержка фирменных аксессуаров. Таким образом складывается полноценное устройство для работы, учебы и развлечений.
Цены предзаказа HUAWEI MatePad Air с 11 по 20 июля:
- 8+128 Wi-Fi 49 990 р. (во время предзаказа 44 990 р.)
- 8+256 Wi-Fi + LTE 59 990 р. (во время предзаказа 53 990 р.)