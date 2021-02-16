По данным Джона Проссера и LeaksApplePro, которые достоверно рассказывают об утечках, в марте компания Apple представит три новых продукта. Будет выпущена новая модель iPad Pro с экраном mini LED, долгожданный геомаячок AirTag и беспроводные наушники AirPods следующего поколения.
Анонс AirTag ожидался ещё в прошлом году, но до сих пор все презентации Apple обходились без этой новинки. Компания Samsung даже успела выпустить собственный аналог этого аксессуара — bluetooth-локатор SmartTag. Как и AirTag, он предназначен для крепления на вещах или животных для того, чтобы было проще их находить в случае потери.
О новой модели iPad Pro известно, что она получит процессор Apple A14 Bionic, поддержку 5G и экран с матрицей mini LED диагональю 12,9 дюйма. Дизайн планшета не претерпит заметных изменений и будет примерно таким же, как у iPad Pro предыдущего поколения.
Наушники AirPods, наоборот, получат совершенно новый дизайн. У них примерно такой же корпус, как у более продвинутой и дорогой AirPods Pro — с коротким «стебельком» для микрофона и сменными силиконовыми амбушюрами разных размеров. Активное шумоподавление у этой модели не появится, зато время автономной работы будет увеличено.
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А их нет до сих пор.
P.S. Это ирония, если кто не понял