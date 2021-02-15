Известный дизайнер Вениамин Гескин создал неофициальный рендер следующей модели iPhone. В своей работе он руководствовался наиболее достоверными слухами и утечками — в частности о том, что у новых смартфонов Apple будет монолитный блок камеры без выступающих отдельно объективов.
Камера по-прежнему будет размещаться в массивном и сильно выпирающем блоке, однако объективы закрыты не по отдельности, а общим стеклом. Благодаря такому решению камеру значительно легче очищать от загрязнений, ведь частички пыли больше не будут прилипать к основанию защиты объективов.
Аналитики Barclays Блейн Кертис и Томас О’Мэлли полагают, что камеры всех новых моделей iPhone получат улучшенные сверхширокоугольные датчики с диафрагмой, регулируемой вплоть до f/1.8 (у линейки iPhone 12 диафрагма сверхширокоугольной камеры составляет f/2.4). В iPhone 13 Pro, по мнению аналитиков, будет использоваться такой же телеобъектив, который сейчас устанавливается в iPhone 12 Pro Max (с диафрагмой f/2.2 и фокусным расстоянием 65 мм), а модель iPhone 13 Pro получит улучшенный телеобъектив. Эти данные вполне соответствуют тому, что говорил в ноябре 2020 года аналитик Минг-Чи Куо. По его словам, в новых смартфонах Apple будут сверхширокоуголки с диафрагмой f/1.8, но он приписывал это улучшение только двум топовым моделям — Pro и Pro Max.
Пока неизвестно, как будут называться смартфоны Apple следующего поколения. По некоторым данным, компания назовёт эту линейку iPhone 12s, поскольку улучшения будут незначительными: устройства унаследуют от iPhone 12 прошлогодний дизайн и сохранят большую часть существующих параметров. Известно, что топовые модели новой линейки iPhone будут оснащены накопителями объёмом 1 ТБ.
По данным инсайдеров, компания Apple собирается добавить своим новым смартфонам поддержку функции Always On Display. Благодаря этому, на них может всегда отображаться время, дата и другая информация, при этом расход энергии будет минимальным. Инсайдеры также сообщают, что смартфоны Apple будут обладать поддержкой технологии Wi-Fi 6E для ещё более быстрого обмена данными по беспроводному подключению.
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Вся инфа из предыдущей статьи про дисплей, только более разжеванная плюс фото👍