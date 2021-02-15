Как минимум с 2014 года компания Apple разрабатывает беспилотный автомобиль. Она наняла сотни сотрудников с опытом в автомобилестроении, подготавливает соответствующие технологии, тестирует систему автопилота, а также постоянно ведёт переговоры с компаниями, которые могут оказаться полезны в этом проекте.
Несколько источников утверждают, что Apple представит свой автомобиль в 2024 году, однако эксперты, опрошенные изданием Bloomberg гораздо более сдержаны в прогнозах, они полагают, что разработка Apple Car далека от завершения, и появления этого продукта придётся ждать по меньшей мере ещё пять-семь лет.
Генеральный директор Volkswagen Group Херберт Дисс в интервью Reuters заявил, что не боится появления Apple на рынке автомобилей. А в том, что Apple заинтересована этим рынком, он не сомневается: у Apple достаточно опыта для того, чтобы создать автомобиль и оснастить его самыми современными и продвинутыми технологиями. Несмотря на это, Дисс считает, что Apple не сможет произвести технологическую революцию в столь консервативном сегменте и быстро захватить значимую долю рынка.
Традиционно Apple не занимается сборкой своих продуктов самостоятельно, а доверяет это контрактным производителям (например, TSMC и Foxconn в случае с iPhone и Mac). Автомобиль не станет исключением: известно, что компания вела переговоры с Hyundai о производстве некоторых компонентов и с KIA о сборке готовой продукции на конвейере. В итоге Hyundai и KIA отказались от сотрудничества с Apple.
Financial Times пишет, что компания Nissan получила предложение о выпуске электромобиля под брендом Apple, но отклонила его. Главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта заявил, что переговоры уже не ведутся, а Nissan не собирается менять способ производства автомобилей и будет проектировать и выпускать их под своей торговой маркой. Гупта также добавил, что компания готова адаптировать различные сервисы к своим автомобилям, но не наоборот.
Apple никак не может найти подходящих технологических партнёров, но если у компании получится, это значительно ускорит выпуск автомобиля. В 2006 году мало кто верил, что Apple может преуспеть на рынке смартфонов, когда там главенствуют такие гиганты, как Palm и Qtek (в дальнейшем HTC). Но вскоре появился iPhone, Apple стала одним из лидеров рынка и уже много лет не сдаёт свои позиции, несмотря на натиск со стороны многочисленных конкурентов.
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