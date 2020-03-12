



Сайт Fast Company поделился информацией относительно камеры, которую Apple планирует установить в новые модели смартфонов. Эта камера разрабатывается инженерами компании уже в течение двух лет, и она обладает уникальными характеристиками, которые значительно расширят возможности устройств.



В камеру будет встроен новый 3D-сенсор, который сможет использоваться для работы с приложениями и играми, поддерживающими дополненную реальность. Этот сенсор был разработан компанией Lumentum, которая поставляет сенсоры TrueDepth для фронтальных камер в существующих моделях iPhone.



Во многих современных смартфонах используют ToF-сенсоры, которые позволяют камере составлять трёхмерную картину изображения, измеряя дистанцию до объектов съёмки. Обычно он используется для съёмки с эффектом боке — акцент делается на основном объекте, а фон размывается. Новый сенсор в камере смартфонов Apple будет работать схожим образом, но иначе. Он позволит камере в режиме реального времени моментально составлять трёхмерную картину пространства. Кроме того, с его помощью можно будет выделять основной объект при записи видео.



Гендиректор Apple Тим Кук неоднократно подчёркивал, что компания заинтересована в разработке продуктов для работы с дополненной реальностью. По слухам, Apple планирует выпустить AR-гарнитуру, а также добавить в новую модель iPad Pro камеру с поддержкой 3D.



Три года назад Apple выпустила инструмент ARKit, который задействует возможности камер в существующих моделях iPhone и позволяет использовать дополненную реальность в играх и приложениях, однако пользователям до сих пор не предоставлена возможность в полной мере оценить возможности этой технологии. В iOS 14, выпуск которой должен состояться осенью, появится новое приложение, значительно расширяющее возможности ARKit, оно в первую очередь будет ориентировано на посетителей Apple Store и Starbucks и позволит пользователям получать на смартфоне подробную информацию о продуктах, представленных в этих магазинах.







