Сайт Fast Company поделился информацией относительно камеры, которую Apple планирует установить в новые модели смартфонов. Эта камера разрабатывается инженерами компании уже в течение двух лет, и она обладает уникальными характеристиками, которые значительно расширят возможности устройств.

В камеру будет встроен новый 3D-сенсор, который сможет использоваться для работы с приложениями и играми, поддерживающими дополненную реальность. Этот сенсор был разработан компанией Lumentum, которая поставляет сенсоры TrueDepth для фронтальных камер в существующих моделях iPhone.

Во многих современных смартфонах используют ToF-сенсоры, которые позволяют камере составлять трёхмерную картину изображения, измеряя дистанцию до объектов съёмки. Обычно он используется для съёмки с эффектом боке — акцент делается на основном объекте, а фон размывается. Новый сенсор в камере смартфонов Apple будет работать схожим образом, но иначе. Он позволит камере в режиме реального времени моментально составлять трёхмерную картину пространства. Кроме того, с его помощью можно будет выделять основной объект при записи видео.

Гендиректор Apple Тим Кук неоднократно подчёркивал, что компания заинтересована в разработке продуктов для работы с дополненной реальностью. По слухам, Apple планирует выпустить AR-гарнитуру, а также добавить в новую модель iPad Pro камеру с поддержкой 3D.

Три года назад Apple выпустила инструмент ARKit, который задействует возможности камер в существующих моделях iPhone и позволяет использовать дополненную реальность в играх и приложениях, однако пользователям до сих пор не предоставлена возможность в полной мере оценить возможности этой технологии. В iOS 14, выпуск которой должен состояться осенью, появится новое приложение, значительно расширяющее возможности ARKit, оно в первую очередь будет ориентировано на посетителей Apple Store и Starbucks и позволит пользователям получать на смартфоне подробную информацию о продуктах, представленных в этих магазинах.



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Источник:

Fast Company Fast Company

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