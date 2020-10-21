





Новый iPhone 12 Pro Max оснащен батареей ёмкостью 3687 мАч, что примерно на 7% меньше аккумулятора в iPhone 11 Pro Max, ёмкость которого составляет 3969 мАч. Об этом сообщает документация китайского регулятора TENAA.В нормативной документации также указан объём оперативной памяти iPhone 12 Pro Max — 6 ГБ. Об этом стало известно на прошлой неделе из результатов бенчмарка Geekbench.Apple подаёт списки своих продуктов в TENAA на протяжении многих лет, и информация из них неоднократно подтверждалась. В прошлом году, например, точные данные о ёмкости батареи и оперативной памяти в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max появились в базе данных регулятора за несколько дней до запуска устройств. Предыдущие слухи также указывали на батарею с 3687 мАч в iPhone 12 Pro Max.Несмотря на слегка уменьшенный аккумулятор, технические характеристики Apple показывают, что iPhone 12 Pro Max имеет такое же время автономной работы, как и iPhone 11 Pro Max. Оба устройства обеспечивают до 20 часов просмотра видео и до 80 часов воспроизведения аудио. Напомним, купертиновцы никогда не раскрывают ёмкость аккумуляторов и объём оперативной памяти своих устройств. Разборка гаджетов от iFixit должна подтвердить все полученные данные в ближайшие дни.