



Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь, по всей видимости, предпочитает пользоваться смартфонами Apple вместо продукции собственной компании. Он «спалился» в социальной сети Weibo.



У каждой записи в Weibo отмечается, с какого устройства она была оставлена. Одна из недавних публикаций в ленте Лей Цзюня была оставлена с iPhone. Когда его подписчики указали на это, он удалил запись и выложил её заново, но уже со смартфона Xiaomi. Сейчас Лей Цзюнь ведёт свой блог с флагманской модели Xiaomi Mi 10 Pro.







Китайские фанаты бренда раскритиковали главу Xiaomi. Они написали, что тот факт, что глава Xiaomi пользуется смартфонами конкурентов, многое говорит о качестве продукции. Китайский аналитик и инвестиционный партнер Xiaomi Пан Цзютан выступил в защиту Лей Цзюня. Он заявил, что для топ-менеджеров производителей смартфонов является нормальной практикой использовать устройства различных компаний, поскольку это позволяет изучить их слабые и сильные стороны. Кроме того, в прошлом сам Лей Цзюнь говорил, что сотрудника Xiaomi разрешается пользоваться смартфонами любых брендов, какие им нравятся, их в этом не ограничивают.







В схожую ситуацию в конце 2019 года попала компания Huawei. В её твиттер-аккаунте появилось поздравление с Новым годом, отправленное через iPhone. Оно провисело около 15 минут, а затем было заменено другим — с Android-смартфона. Руководство Huawei очень серьёзно отнеслось к этому проколу. Судя по внутренней переписке, 3 января директор по публичным отношениям Huawei Чен Лифан разослала сотрудникам компании письмо, указав, что этот инцидент привёл к репутационному ущербу для бренда. Выяснилось, что в ситуации был виноват подрядчик — маркетинговая компания Sapient. Из-за проблем с VPN на компьютере сотрудник Sapient воспользовался айфоном, чтобы вовремя опубликовать поздравление. Интернет в Китае цензурируется, и для доступа ко многим сервисам, в том числе Twitter, необходимо использовать VPN. Рководство Huawei заморозило повышения зарплаты на ближайший год руководителю отдела диджитал-маркетинга, а также понизило двух менеджеров на одну ступень и урезало им месячную зарплату на пять тысяч юаней (около 730 долларов).







