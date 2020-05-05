Ранее стало известно, что цена следующего флагмана POCO будет значительно выше, чем у F1. Последние слухи указывают на сходство начинки смартфона с Redmi K30 Pro и намекают на доступный ценник.В сеть утекли тизеры POCO F2 Pro и, судя по всему, это будет «переименованная версия» Redmi K30 Pro. На изображении демонстрируется круглый модуль основной камеры и безрамочный дисплей без отверстий и вырезов. Помимо этого, упоминается наличие «самого мощного» процессора, а также доступные цены.