Ранее стало известно, что цена следующего флагмана POCO будет значительно выше, чем у F1. Последние слухи указывают на сходство начинки смартфона с Redmi K30 Pro и намекают на доступный ценник.
В сеть утекли тизеры POCO F2 Pro и, судя по всему, это будет «переименованная версия» Redmi K30 Pro. На изображении демонстрируется круглый модуль основной камеры и безрамочный дисплей без отверстий и вырезов. Помимо этого, упоминается наличие «самого мощного» процессора, а также доступные цены.
В сеть утекли тизеры POCO F2 Pro и, судя по всему, это будет «переименованная версия» Redmi K30 Pro. На изображении демонстрируется круглый модуль основной камеры и безрамочный дисплей без отверстий и вырезов. Помимо этого, упоминается наличие «самого мощного» процессора, а также доступные цены.
Если верить последним данным, POCO F2 Pro будет доступен в двух версиях – 6 ГБ / 128 ГБ и 8 ГБ / 256 ГБ. Что касается цветовых вариантов, телефон, по-видимому, будет предлагаться в фиолетовом, сером, синем и белом цветах.
After 256 days of waiting, today we can finally say:#POCOisBACK! pic.twitter.com/3REalj1cko— POCO (@POCOGlobal) May 4, 2020
Скорее всего, мы узнаем больше подробностей о POCO F2 Pro в ближайшие недели. Ожидается, что новинка будет запущена до конца этого квартала.
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- Без вырезов и челок?! А чо так можно было штоли?!