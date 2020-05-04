Несколько дней назад Forbes сообщил о том, что смартфоны Xiaomi следят за пользователями и передают собираемые сведения на сервера в Китае. Сама компания утверждает, что защищенность данных её пользователей и безопасность использования интернета входят в число основных приоритетов для неё.
ИБ-эксперты выяснили, что отслеживание действий пользователей производится в том числе с помощью браузеров, предустановленных на смартфонах. Причём сбор данных осуществляется даже при включенном режиме «инкогнито», браузеры отправляют Xiaomi историю посещений сайтов.
В недавних обновлениях Mint Browser и Mi Browser Pro появилась опция, позволяющая запретить сбор данных. Правда, только в режиме инкогнито.
Эту опцию можно активировать в настройках. По умолчанию она отключена, а чтобы добраться до неё, нужно всего три нажатия на экран. Возможности отключить отслеживание действий в обычном режиме работы браузеров нет.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: