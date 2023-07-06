Появился шумодав, который можно встроить прямо в стены. Он заглушает 100% звуков

Олег

Шумодав

Фото: EPFL

Инженеры создали систему шумоподавления, которая может быть встроена в стены зданий и средств передвижения. О ней написали в New Atlas.

Согласно источнику, новый тип шумоподавления изобрела команда исследователей из Швейцарской Федеральной политехнической школы (EPFL). Инженеры разработали 100% эффективную и ультратонкую систему, которая использует не обычные динамики, а ионизированную воздушно-двигательную установку.

Главной идеей создателей было преодолеть большой вес мембраны в динамиках, чтобы противофазу можно было генерировать более гибко и быстро. Так что в своей конструкции инженеры заменили мембрану на воздух, который предварительно помещается между электродами и ионизируется. В результате частицы воздуха могут реалировать на команды и взаимодействовать со звуковыми колебаниями.

Исследователи отмечают, что такая система эффективно показала себя при подавлении не только высоких, но и сверхнизких частот. Например, бас в 20 Гц может нейтрализовать слой ионизированного воздуха толщиной всего 1,7 см — для достижения такого же эффекта понадобилось бы около 4 метров шумопоглащающего пенопласта. Сто процентов интенсивности входящего звука поглощается этим метаслоем и ничего не отражается обратно.

EPFL лицензировала описанную технологию. В перспективе она может использоваться в стенах зданий, кузовах автомобилей и самолетов. А самое главное — такой шумодав крайне дешев в производстве. 

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Источник:
New Atlas
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Комментарии

Dmitriy
+577
Dmitriy
Ой как-то оно с физикой не согласовывается. Пока ни по одному пункту.
Сегодня в 16:45
#
tellurian
+4897
tellurian
Вот и я снова столкнулся с необъяснимой работой поддержки авито.
Заблокировали объявление сабли для открытия бутылок с игристым или шампанским. Сол это оружие.
Причём другие объявления с саблями там есть. Там боевые. Моя ни разу не оружие.
Сегодня в 18:03
#
tellurian
+4897
tellurian
Sabrage — это необычный и зрелищный способ открывания шампанского, при котором горлышко сбивается вместе с пробкой.
Сабля от Pulltex, испанского производителя аксессуаров для вина.

Удобная ручка, плоское лезвие, изогнутое специально под горлышко. Рукоять выполнена из дерева.
Сегодня в 18:16
#
Misha Gynin
+32
Misha Gynin
Дайте три, задолбал шум окружающих в то время когда пытаешься поспать, заметил что с каждым годом люди больше перестают думать о других, что очень плохо.
час назад в 20:19
#