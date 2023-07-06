Появился шумодав, который можно встроить прямо в стены. Он заглушает 100% звуков

Фото: EPFL



Инженеры создали систему шумоподавления, которая может быть встроена в стены зданий и средств передвижения. О ней написали в New Atlas.



Согласно источнику, новый тип шумоподавления изобрела команда исследователей из Швейцарской Федеральной политехнической школы (EPFL). Инженеры разработали 100% эффективную и ультратонкую систему, которая использует не обычные динамики, а ионизированную воздушно-двигательную установку.



Главной идеей создателей было преодолеть большой вес мембраны в динамиках, чтобы противофазу можно было генерировать более гибко и быстро. Так что в своей конструкции инженеры заменили мембрану на воздух, который предварительно помещается между электродами и ионизируется. В результате частицы воздуха могут реалировать на команды и взаимодействовать со звуковыми колебаниями.



Исследователи отмечают, что такая система эффективно показала себя при подавлении не только высоких, но и сверхнизких частот. Например, бас в 20 Гц может нейтрализовать слой ионизированного воздуха толщиной всего 1,7 см — для достижения такого же эффекта понадобилось бы около 4 метров шумопоглащающего пенопласта. Сто процентов интенсивности входящего звука поглощается этим метаслоем и ничего не отражается обратно.



EPFL лицензировала описанную технологию. В перспективе она может использоваться в стенах зданий, кузовах автомобилей и самолетов. А самое главное — такой шумодав крайне дешев в производстве.