Nothing показала Ear (2) в новом крутом цвете за пять дней до релиза

Олег

Nothing

Фото: Nothing

Компания Nothing анонсировала скорый выход черных наушников Ear (2). Сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте бренда.

Nothing Ear (2) в черном исполнении анонсированы с помощью крутого видеоролика: на нем большой черный жук катает по поверхности кейс наушников:



Характеристики модели не изменятся, технически наушники останутся полностью идентичны белой версии. Напомним, что Nothing Ear (2) отличаются наличием Bluetooth 5.3, активным шумоподавлением, поддержкой кодека LHDC и технологии Google Fast Pair.

Судя по сайту Nothung, черные наушники Ear (2) будут стоить $149. Официально их представят 11 июля на презентации, вместе с Nothing Phone (2)

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Источник:
Twitter
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