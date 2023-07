Nothing показала Ear (2) в новом крутом цвете за пять дней до релиза

Компания Nothing анонсировала скорый выход черных наушников Ear (2). Сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте бренда.Nothing Ear (2) в черном исполнении анонсированы с помощью крутого видеоролика: на нем большой черный жук катает по поверхности кейс наушников:Характеристики модели не изменятся, технически наушники останутся полностью идентичны белой версии. Напомним, что Nothing Ear (2) отличаются наличием Bluetooth 5.3, активным шумоподавлением, поддержкой кодека LHDC и технологии Google Fast Pair.Судя по сайту Nothung, черные наушники Ear (2) будут стоить $149. Официально их представят 11 июля на презентации, вместе с Nothing Phone (2)