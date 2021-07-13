В Android 12 появится возможность «играть во время загрузки». Она позволит запускать игры, пока происходит процесс их скачивания из Google Play. Об этом сообщает Android Authority.
По словам Google, функция запуска игр во время загрузки позволит открыть вам игру спустя считанные секунды после начала установки. Без нее в случае с тяжелыми играми весом в несколько гигабайтов придется ждать полчаса и больше.
Ранее во второй бета-версии Android 12 наконец появились возможности контроля конфиденциальности данных, анонсированные на I / O. Среди них панель Privacy Dashboard. Она отображает, используют ли приложения датчики смартфона, вроде камеры, микрофона или GPS. На ней Вверху показывается диаграмма с указанием всех разов их использования за последние 24 часа.
Также ранее инсайдеры получили доступ к внутреннему документу Xiaomi, в котором перечисляется, какие смартфоны будут обновлены до Android 12, а какие навсегда останутся на предыдущей версии операционной системы. Со списком можно ознакомиться здесь.
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