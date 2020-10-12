Рейтинг AnTuTu по производительности с огромным отрывом от других возглавил новый смартфон. О нём неизвестно почти ничего.
AnTuTu зафиксировал кодовое название смартфона — Orion, а также часть его технических характеристик. У этого устройства 8-ядерный процессор с ядрами Cortex-A78 и Cortex-A55, работающими с максимальной тактовой частотой 3 ГГц, видеочип Mali-G78, 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPPDDR5 и накопитель UFS 3.1 объёмом 512 ГБ. Также известно, что экран этой новинки обладает разрешением 2376×1080 пикселей и обновляется с частотой 120 Гц. В качестве операционной системы используется Android 11.
Загадочный экземпляр набрал в AnTuTu более 693 тысяч баллов, тогда как у его ближайших конкурентов с процессором Qualcomm Snapdragon 865 примерно по 660 тысяч. Предполагается, что в этот смартфон установлен анонсированный несколькими днями ранее процессор Exynos 1080 от компании Samsung. Смартфон с этим чипом уже был замечен в AnTuTu, но его прежний показатель был на уровне 650 тысяч баллов.
Можно предположить, что новым рекордсменом AnTuTu стал ещё не выпущенный и даже не анонсированный смартфон Vivo X60. Производитель уже рекламирует его различными тизерами, намекая как раз на те характеристики, какие мы видим в этом бенчмарке. Vivo X60 должен стать первым смартфоном c процессором Exynos 1080, а в дальнейшем Samsung будет использовать его в своих флагманах, в том числе линейке Galaxy S21.
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