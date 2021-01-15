По сведениям Mydrivers, полученным от инсайдеров из числа поставщиков электронных компонентов, в этом году Apple выпустит слегка модернизированную линейку смартфонов. Поскольку изменений будет немного, компания не станет увеличивать нумерацию моделей на единицу.
Последователями iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max станут модели iPhone 12s, 12s mini, 12s Pro и 12s Pro Max соответственно.
У инсайдеров уже есть немного информации о том, какими отличительными особенностями будут обладать новинки. Предполагается, что топовые модели iPhone 12s Pro и iPhone 12s Pro Max получат OLED-экраны с технологиями LTPO для переменной частоты обновления от 30 до 120 Гц и Freesync, позволяющей избежать разрыва изображения при смене частоты кадров. Благодаря этим решениям можно задействовать повышенную частоту только в тех случаях, когда это необходимо (например, в играх). В обеих этих моделях будет использоваться оптическая система стабилизации со сдвигом сенсора (в актуальных моделях она есть только у iPhone 12 Pro Max).
Чёлка с камерой TrueDepth и сканером Face ID во всех будущих смартфонах станет тоньше. Высота и ширина корпуса у смартфонов сохранятся на прежнем уровне, однако толщина увеличится примерно на 0,26 мм. Это позволит установить в смартфоны аккумуляторы повышенной ёмкости, а объективы камер перестанут выпирать над модулем.
Apple и раньше выпускала «промежуточные» версии смартфонов с индексом S в названии. Как правило, они содержали лишь незначительные улучшения и были похожи на модели предыдущего поколения.
А мы по итогам вчерашней презентации Samsung Galaxy Unpacked проводим небольшой опрос, как вам модельный ряд S21 — переходи по ссылке и отвечай.
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А в этом году вполне логично.
11 тот же XR, 11 pro тот же XS
9 вообще куда-то про**али
Нейминг испорчен до безобразия