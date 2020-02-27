



26 февраля компания Apple выпустила третьи бета-версии операционных систем iOS 13.4 и iPadOS 13.4. Это небольшие апдейты, но в них, тем не менее, было обнаружено кое-что очень важное.



По всей видимости, после того, как Apple официально выпустит эти обновления, у пользователей iPhone и iPad появится возможность делать бэкап операционной системы и восстанавливать сохранённые ранее данные с использованием беспроводного интернет-соединения. В настоящее время это можно делать только при подключении устройства к компьютеру при помощи кабеля (а в некоторых странах ещё и прибегая к услугам работников Apple Store).



Сайт 9to5Mac обнаружил в третьих бетах iOS 13.4 и iPadOS 13.4 новую функцию под названием OS Recovery. Она пока не работает, но её наличие намекает на то, что в операционных системах будет реализовано несколько способов восстановления данных, в том числе через Wi-Fi и сотовую связь. Не исключено, что эта функция появится не только на iPhone и iPad, но также на других устройствах производства Apple, включая HomePod, Apple Watch и Apple TV.







В macOS уже несколько лет присутствует опция Internet Recovery, позволяющая делать бэкап операционной системы, установленных приложений и других данных, а затем восстанавливать сохранённую информацию с использованием проводного или беспроводного соединения. Представляется вполне логичным то, что компания Apple захотела организовать нечто аналогичное на других своих устройствах.



По слухам, в будущем Apple планирует выпускать смартфоны, лишённые каких-либо портов. Им очень даже пригодится бэкап и восстановление по Wi-Fi без кабеля Lightning.







