





Компания Apple выпустила обновлённые тестовые сборки своих операционных систем. Третьи беты iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS 10.15.4, tvOS 13.4 и watchOS 6.2 доступны зарегистрированным разработчикам.Apple традиционно не публикует список изменений и нововведений в бета-версиях, но можно предположить, что ничего нового в них нет, а лишь устранены ошибки и недостатки предыдущих сборок для разработчиков.Напомним, что в первых бета-версиях iOS 13.4 и iPadOS 13.4 появилась возможность делиться папками через iCloud, новые стикеры Memoji, поддержка команд Siri, когда смартфон лежит экраном вниз, и новый тулбар приложения «Почта». В обновлении iOS также реализована функция CarKey, которая позволяет использовать iPhone или Apple Watch для разблокировки дверей автомобиля и запуска двигателя.