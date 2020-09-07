





В китайской блогосфере появились фотографии одного из самых необычных компонентов iPhone 12 — магнитного кольца. Оно будет выполнять несколько очень важных функций.iPhone 12 будет поддерживать беспроводную зарядку, при этом для Apple важно, чтобы смартфон заряжался быстро и стабильно. Инженеры Apple изобрели магнитную конструкцию, благодаря которой айфон сам перемещается в оптимальное положение на беспроводном зарядном устройстве.По слухам, все модели iPhone 12 будут поддерживать беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт, а по кабелю смогут заряжаться от 20-ваттного адаптера.В магнитном кольце, которая будет установлена внутри корпуса iPhone 12, содержится 36 миниатюрных, но довольно мощных неодимовых магнитов. Они приклеены к катушке индуктивности, которая отвечает за приём энергии от беспроводного зарядного устройства. Туда же встроены элементы, отвечающие за приём и передачу данных от модуля NFC.Стоит признать, что это довольно элегантное решение, и благодаря ему можно будет не беспокоиться за качество беспроводной зарядки iPhone 12 — он всегда будет заряжаться с оптимальной мощностью. С другой стороны, магниты не всегда безопасны. Они могут нарушить работу механических часов, жёстких дисков, кардиостимуляторов и некоторых других устройств, поэтому обладателям iPhone 12 придётся следить за тем, где находится смартфон, чтобы избежать соседства с механизмами, которые он может сломать.